Avec près de 3,4 milliards d’euros levés en 2018 sur un total de 591 opérations, les entreprises de la French Tech ont vu leur ticket moyen par tour de table progresser de 21% sur la période 2016 - 2018.

L’investissement progresse en France en 2018

La croissance des montants investis en 2018 (+27,6% des montants levés) s’accompagne d’une augmentation du nombre de levées de 20,8% par rapport à 2017.

Le ticket moyen reste relativement stable en comparaison à 2017 avec 5,7 millions d’euros en 2018 contre 5,4 millions d’euros l’année dernière (+5,6%).

Cette progression globale en 2018 révèle l’engagement des investisseurs sur des projets à forte valeur ajoutée. Ainsi, la performance de l’année écoulée est portée par des opérations d’envergure, dépassant les 100M€, telles que les 172M€ investis auprès de la société de jeux vidéo Voodoo, mais également le deal record opéré par Deezer (160M€) courant de l’été, ou encore le leader français du covoiturage Blablacar qui clôture une opération à hauteur de 101M€.

Les fonds misent sur le potentiel de croissance des jeunes pousses

En plus de constituer une majorité des investissements de manière durable (plus de 55% du nombre des opérations en 2018), la performance des jeunes pousses (moins de 3 ans d’existence) est boostée cette année par les opérations exemplaires d’Innovafeed qui lève 55M€ en deux tours sur la seule année 2018, Dynacure dont la performance (47M€) vient dynamiser le secteur des biotechs françaises, et la start-up spécialiste de la mobilité partagée CityScoot qui opère un premier tour à 40M€.

Au regard des montants levés, les entreprises âgées de 3 à 5 ans réalisent la plus belle performance sur cette année 2018 et lèvent plus d’un milliard d’euros progressant de 62% par rapport à 2017, notamment grâce aux levées record de Dataiku (88M€), Klaxoon (42,8M€) et Back Market (41M€), entre autres, toutes trois créées entre 2013 et 2014 et inscrites au top 20 des opérations.

Les investisseurs multiplient les opérations de grande envergure

En 2018, les entreprises du top 20 des opérations ont levé 200 millions d’euros de plus qu’en 2017, avec un ticket moyen de 61,8 millions d’euros qui progresse de 22% par rapport à l’année dernière.

De même, 65% des opérations du top 20 2018 sont supérieures à 40 millions d’euros contre 50% en 2017 tandis que le nombre d’opérations supérieures à 50 millions d’euros se stabilise (40% des levées du top 20 sur les deux années).

Cette observation fait écho à une tendance plus large à l’échelle nationale avec une augmentation de 25% du nombre d’opérations supérieures à 20 millions d’euros par rapport à 2017. Cette tendance s’installe progressivement sur le marché de l’investissement en France : en 2018, ces opérations (+ 20M€) sont 30% plus nombreuses qu’en 2016 et les opérations de plus de 50 millions d’euros, 40%.

« Le nombre croissant d’opérations à gros montants montre que les investisseurs misent de plus en plus sur l’accélération, donnant aux start-up les moyens de se développer, pour accéder plus facilement au stade de scale-up. » commente Patricia Braun, Présidente Associée d’In Extenso Innovation Croissance « Si l’augmentation du nombre d’opérations d’envergure et la croissance durable du ticket moyen ne permettent pas encore à la France de rattraper ses voisins anglais et allemands, le marché tend à suivre la dynamique européenne avec des signes prometteurs sur cette année 2018 inédite. » ajoute-elle.

Par ailleurs, on observe une concentration durable des opérations dont les tickets sont inférieurs à 5 millions d’euros (77% des opérations en 2018) dont le nombre augmente de 23% en 2018 par rapport à 2017.

Les projets de plateformes et de e-commerce toujours plus attractifs

La performance du secteur Internet & Services atteint de nouveaux records en 2018.

Avec 1,5 milliard d’euros pour 269 opérations, les montants levés par les entreprises du digital augmentent de 34% tandis que le nombre de levées progresse de 41,5% en comparaison à 2017.

Le secteur est particulièrement dynamisé par des opérations de taille qui font s’envoler les résultats des projets de plateforme – +61,6% des montants levés entre 2017 et 2018 – qui comptent 3 des plus cinq plus gros deals de l’année (Deezer, Blablacar, Evaneos) mais également les entreprises du e-commerce dont les montants levés augmentent de 63,6%, notamment grâce aux belles opérations de Recommerce Solutions (50 millions d’euros), Klaxoon ou Back Market. A noter que le ticket moyen des opérations réalisées par des projets de e-commerce a progressé de 142% depuis 2016.

Ticket moyen en progression, multiplication des opérations d’envergure, confiance des investisseurs dans les projets à fort potentiel de croissance, le dynamisme des écosystèmes français comme européen place 2018 sous le signe d’une année record.

Méthodologie

Clôturée au 31.12.18, cette neuvième édition du baromètre porte sur les levées de fonds réalisées par des entreprises françaises auprès de venture capital au cours de l’année 2018. Le classement porte sur le marché français uniquement et prend en considération le découpage des nouvelles régions.

Cette étude retient 4 secteurs comptant eux-mêmes 23 sous-secteurs – Internet & Services (Plateforme, e-Commerce, Fintech, Marketing Digital, IoT, autres), Logiciels et Composants (Saas ou Cloud, Logiciels traditionnels, Interface, Composants, autres), Life Sciences (Biotech, Medtech, Pharma, autres), Sciences de l’Ingénieur (Cleantech, Industrie, Matériaux et Procédés, autres), et Autres (Retail, Textile, Beauté, Restauration traditionnelle, autres).