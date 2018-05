Investi en dettes subordonnées financières, Groupama Axiom Legacy 21 cible l’ensemble des différents types de dettes subordonnées dites « Legacy », que les émetteurs devraient racheter du fait de leur déqualification au statut de capital réglementaire d’ici à fin 2021 pour les banques et à fin 2026 pour les compagnies d’assurance. Cette classe d’actifs spécifique compte encore un gisement profond d’environ 150 milliards d’euros de titres en Europe, offrant de nombreuses opportunités.

L’objectif du fonds est d’obtenir, sur un horizon minimum d’investissement recommandé de 4 ans, un rendement annualisé égal ou supérieur à celui de l’indice Euribor 3 mois +3% (après déduction des frais de gestion).

Capitaliser sur les opportunités d’investissement offertes par la mutation du secteur bancaire

La stratégie de gestion s’appuie sur la transition historique que vivent les banques et les compagnies d’assurance en Europe vers un nouveau cycle (changement des modèles économiques, contexte de taux plus favorable aux établissements bancaires) marquée par l’entrée en vigueur des nouvelles réglementations Bâle III et Solvabilité 2.

En effet, les accords de Bâle III redessinent les exigences réglementaires pour les banques afin de renforcer leur capital. Ainsi, un nouveau format de dettes subordonnées (les AT1, Additional Tier 1*) a vu le jour, destinées à remplacer les anciennes dettes subordonnées Legacy, jugées trop favorables aux investisseurs. Pour rappel, le comité de Bâle a fixé une période de transition jusqu’en 2021 de Bâle II à Bâle III, avant que les nouvelles exigences de fonds propres pour les banques dans le ratio CET1** (Common Equity Tier 1) ne s’appliquent définitivement. Pendant cette période, les banques sont ainsi incitées à remplacer leur dette Legacy par de nouvelles dettes AT1 créant de nombreuses opportunités d’arbitrage dans notre univers d’investissement.

Du côté des assureurs la transition réglementaire de Solvabilité 1 à Solvabilité 2 qui devra durer jusqu’en 2026 et qui impose la déqualification des anciens titres au statut de capital s’est traduite par l’apparition des Additional Tier 1*, un nouveau format de dettes subordonnées, et de règles complexes qui procurent de nombreuses opportunités.

Composé en majorité de dettes subordonnées émises par des banques et des compagnies d’assurance européennes, le portefeuille est construit autour de quatre thématiques :

Titres décotés, instruments orphelins perdant leur éligibilité au capital règlementaire au cours de la période de transition et qui offrent des possibilités de gain en capital lors du call ou de l’offre de rachat par l’émetteur,

Titres « fixed to fixed », qui ont la spécificité d’avoir des coupons fixes associés à une volatilité modérée et qui peuvent avoir la forme d’actions de préférence,

Titres « Calls longs », dont la date de premier call est postérieure à la fin de la période de transition et qui offrent des rendements potentiels intéressants ainsi que des gains en capital lors de l’offre de rachat par l’émetteur,

Titres émis par des établissements financiers dont le crédit est en voie d’amélioration et qui offrent un potentiel de valorisation du prix de leurs obligations.

Vers un prochain seuil de 800 millions d’euros d’actifs sous gestion

Depuis son lancement le 31 mai 2017, Groupama Axiom Legacy 21 affiche une performance de 3,55% (part P, au 11/05/2018) ***. Dans un environnement de marché marqué par le retour de la volatilité et la normalisation des politiques monétaires des banques centrales, la stratégie du fonds a permis des performances jugées satisfaisantes grâce à un risque de taux relativement faible, (sensibilité taux en-dessous de 2), un rendement au call jugé attrayant et un choix d’émetteurs notés Investment Grade uniquement, considérés de haute qualité de Crédit.

« La profondeur de marché du segment Legacy est assez conséquente pour que notre équipe de gestion puisse encore y identifier des titres estimés attrayants. Dans les conditions de marché actuelles, le fonds pourrait atteindre 800 millions d’euros d’actifs tout en préservant nos capacités de gestion et notre agilité d’investissement » observe David Benamou, Responsable des Investissements d’Axiom-AI.

« Nous sommes satisfaits du très bon démarrage du fonds, tant en termes de comportement, au vu de ses performances dans un environnement de marché plus incertain ces derniers mois, qu’en termes de progression des encours. Les investisseurs professionnels sont de plus en plus réceptifs à ce type de solution thématique, dont les caractéristiques spécifiques offrent des rendements ajustés au risque jugés attrayants » affirme Thierry Goudin, Directeur du Développement de Groupama AM.