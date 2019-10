Arkéa annonce une émission obligataire de 500 M€ pour refinancer des projets en faveur du logement social et du secteur médico-social notamment. Via l’émission de son 1er social bond - ou obligation à impact social, Arkéa a réalisé une levée de fonds qui permettra de contribuer au développement économique des territoires, en cohérence avec sa vocation d’accompagner et de financer l’économie réelle.

Arkéa figure parmi les premiers acteurs bancaires européens sur le marché des social bonds. Ce type d’obligation est destiné à refinancer des projets à caractère social.

Un accueil très favorable des marchés financiers

Jeudi 26 septembre, à l’occasion de l’émission de son 1er social bond sur les marchés financiers, Arkéa a suscité un vif intérêt des investisseurs, dont la demande a atteint 1,3 Md€ en moins de trois heures. Gestionnaires d’actifs et compagnies d’assurances, principaux souscripteurs de cette obligation, ont ainsi accordé leur confiance au groupe Arkéa.

Les fonds levés sont destinés à refinancer des projets essentiellement dédiés au logement social et au secteur médico-social, des domaines d’activité dans lesquels interviennent plusieurs entités du groupe comme Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, le Crédit Mutuel de Bretagne, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest notamment. Dans ce cadre, Arkéa contribue à réduire les inégalités et à promouvoir l’accès aux soins et à l’éducation pour tous.

Cette opération s’inscrit dans la politique d’investissement responsable, intégrant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), que mènent avec conviction le groupe Arkéa et ses filiales.

Un framework validé par Vigeo Eiris

D’une maturité de 9 ans, le social bond émis par Arkéa est la première émission réalisée dans le cadre du "green, social & sustainable bond framework" validé par l’agence Vigeo Eiris avec une "reasonable assurance", la plus haute opinion délivrée par l’agence, qui se prononce sur le caractère durable des émissions obligataires réalisées à partir de ce framework, et sur le degré de prise en compte par celles-ci des impacts sociaux et environnementaux.

Stéphane Cadieu, Directeur des marchés financiers du groupe Arkéa, commente : « Nous sommes très heureux de l’intérêt et de la confiance exprimés par les investisseurs à l’occasion de l’émission du 1er social bond d’Arkéa. Cette opération complète notre offre de refinancement et donne à nos investisseurs un exemple concret de l’action du groupe Arkéa au service de ses territoires et de leurs acteurs. Les projets en faveur du logement social et du secteur médico-social que nous allons refinancer contribuent également à l’atteinte de plusieurs Objectifs de Développement Durable des Nations Unies ».