Préfon : l’innovation au service des solutions de retraite et prévoyance

Si Préfon Distribution prend aujourd’hui une participation (10%) au capital de Virage-Viager, les deux sociétés étaient déjà partenaires depuis plusieurs années. Préfon proposait ainsi à ses affiliés qui le souhaitaient cette solution de monétisation du patrimoine.

« Soutenir le concept innovant du Viager Mutualisé ™- VITALIMMO s’inscrit totalement dans l’ADN de Préfon. Nous accompagnons au quotidien des femmes et des hommes à préparer leur retraite en toute sérénité. Cet outil complémentaire nous permet de répondre aux enjeux du vieillissement de la population et de la baisse du pouvoir d’achat de nos anciens. Préfon est un acteur majeur de l’épargne retraite qui a toujours fait preuve d’innovation dans les solutions de préparation à la retraite et de prévoyance. Cette entrée au capital de Virage-Viager est une diversification qui a du sens. » explique Christian Carrega, directeur général de Préfon.

Viager Mutualisé™- VITALIMMO un outil innovant pour l’épargne des seniors

Pour sortir de la relation parfois délicate d’une vente en viager classique, Virage-Viager s’appuie sur la solution Viager Mutualisé™-VITALIMMO qui s’apparente à une transaction immobilière avec un acheteur institutionnel dans lequel le vendeur conserve le droit d’usage et d’habitation à vie et l’acquéreur acquiert la nue-propriété.

Le contrat immobilier est conclu au moyen du paiement comptant et intégral de la valeur occupée, capital important représentant toute la valeur du bien après déduction du droit d’habitation. Ce dispositif garantit donc au vendeur de toucher immédiatement l’intégralité du prix de son bien.