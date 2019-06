Credit Suisse annonce avoir effectué, le 13 juin à New York, sa première émission de titres dans le cadre de son programme de finance verte, levant au total 200 millions de dollars américains sous la forme de deux Yankee Certificates of Deposit (“YCD”) verts :

50 millions à taux fixe à 95 jours avec un coupon de 2.33% – Le tout premier YCD vert ;

150 millions à taux variable à 1 an avec un coupon au taux Secured Overnight Financing Rate (SOFR) majoré de +26 points de base – La toute première émission verte en Secured Overnight Financing Rate (SOFR) ;

Compte tenu de l’intérêt croissant des investisseurs responsables dans les marchés monétaires à court terme, Credit Suisse a émis ces certificats afin de (re-)financer un portefeuille d’actifs verts éligibles, tout en offrant aux investisseurs des actifs dans le domaine de la finance verte.

Cette émission illustre l’engagement de longue date de Credit Suisse dans la finance durable, avec notamment la création en 2017 du département « Impact Advisory and Finance » (IAF). L’IAF vise à faciliter les projets et initiatives qui ont un impact économique et social positif tout en générant un rendement. Sous la responsabilité directe du Directeur Général de Credit Suisse (Tidjane Thiam), le département coordonne toutes les activités de la banque dans ce domaine et cherche à répondre aux mieux aux attentes des clients de la gestion de patrimoine, institutionnels et corporate.

Marisa Drew, CEO du département IAF de Credit Suisse, a déclaré au sujet de cette émission : « Notre émission inaugurale de YCD verts représente un jalon important pour Credit Suisse dans le cadre de la finance verte et met en évidence notre volonté de jouer un rôle dans la transition mondiale vers une économie à faible émissions de carbone. Nous sommes fermement attachés à apporter notre expertise et nos innovations sur les marchés financiers pour contribuer relever le défi du changement climatique, tout en aidant nos clients à « Générer des rendements. Durablement ». »