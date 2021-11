La formation professionnelle représente un marché annuel de 4,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires. En France, les 67 000 structures qui forment chaque année 17 millions de personnes ont un point commun : elles consacrent 50% de leur temps aux tâches administratives - planning des formations, envoi des conventions, émargement, gestion de la paye, édition des devis et factures… - en privilégiant encore le papier ou en multipliant les tableaux Excel difficiles à exploiter au quotidien. Et pourtant, réforme de la formation professionnelle oblige, les structures de formation n’ont d’autre choix que de digitaliser leurs process. C’est là qu’intervient Hop3team. Depuis 3 ans, cette startup accompagne la transformation digitale des Organismes de Formation en les aidant à dématérialiser l’ensemble de leurs démarches.

Hop3team a conçu un logiciel de gestion administrative qui automatise, sécurise et rend conforme l’ensemble des flux et documents administratifs de n’importe quel dispositif de formation professionnelle. Cet outil, combiné à une approche inédite en termes de tarifs et d’accompagnement, disrupte le marché. En un an, Hop3team a vu son activité multipliée par 4 et enregistre plus de 30 nouveaux clients chaque mois. Pour accompagner cette forte croissance, Laurent Bocquet et Julien Guyot, fondateurs, viennent de boucler un premier tour de financement d’1 million d’euros auprès de Side Capital et de BPI. Une première sur le marché des logiciels de gestion administrative pour la formation professionnelle.

Cette levée de fonds va permettre à Hop3team de continuer à faire évoluer son logiciel tout en accélérant les recrutements pour préserver la qualité et la proximité de la relation client. Après avoir doublé ses effectifs entre janvier et septembre 2021, passant de 5 à 10 personnes, Hop3team prévoit une dizaine d’embauches sur l’année qui vient, principalement sur les métiers tech et relation client.