Le fonds de prêt participatif NORMANDIE HORIZON (rattaché au fonds d’investissement régional NORMANDIE PARTICIPATIONS) a pour objectif d’accélérer le développement économique régional en renforçant les quasi fonds propres des PME.

Créé en Normandie en 1967 et basée à Beuzeville (27), Poulingue est un acteur incontournable dans le secteur du bâtiment avec 211 salariés. Face à l’explosion du marché de la construction bois en France dans le logement (immeubles collectifs), dans le tertiaire (bureaux, groupe scolaires, équipements sportifs),Poulingue a souhaité utiliser ce complément de financement afin de renforcer ses capacités financières pour les prochaines années.

Construire en bois en France, n’est plus un acte marginal ! Les politiques et plusieurs promoteurs éco-responsables ont décidés de limiter l’émission de CO2 dans leurs constructions ce qui les conduit à imposer le bois comme principe constructif…

Poulingue, fort de son expérience dans ce domaine, investit avec la volonté d’accélérer son développement et s’inscrit dans la philosophie du développement durable et l’intégration du capital humain par l’apprentissage et l’insertion.

Cet accompagnement va permettre à la société Poulingue de mettre en avant des produits et circuits logistiques écologiques du fait de son positionnement géographique.