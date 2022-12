Allianz Capital Partners franchit la barre des 10 milliards d’euros d’actifs sous gestion en actionnariat indirect dans les infrastructures.

ACP a lancé sa stratégie d’investissement en actionnariat indirect dans les infrastructures en 2016. Celle-ci comprend aujourd’hui un portefeuille de plus de 50 fonds et co-investissements avec des investissements sous-jacents sur six continents.

Le closing du fonds Allianz Global Diversified Infrastructure Equity Fund II destiné aux clients institutionnels s’élève à près de 700 millions d’euros.

Le fonds précédent AGDIEF a récemment conclu sa période d’investissement, deux ans après sa clôture finale.

En 2016, Allianz Capital Partners (ACP), une société d’Allianz Global Investors, lançait sa stratégie d’investissement en actionnariat indirect dans les infrastructures pour le compte des compagnies d’assurance Allianz. Depuis lors, ACP a constitué un portefeuille de plus de 50 fonds d’infrastructure et co-investissements avec des sociétés de portefeuille sur six continents, et plus de 10 milliards d’euros d’actifs sous gestion (AuM).

En 2020, la stratégie, qui était à l’origine réservée aux investisseurs d’Allianz, a été ouverte à d’autres clients institutionnels avec le lancement du fonds Allianz Global Diversified Infrastructure Equity Fund (AGDIEF). Le fonds a conclu sa période d’investissement en octobre 2022 et a délivré un TRI net à deux chiffres aux investisseurs à ce jour. En 2022, son successeur AGDIEF II était lancé. Son deuxième closing a eu lieu cet automne et s’élève à près de 700 millions d’euros. La stratégie d’investissement se concentre sur des thèmes d’investissement clés, tels que la transition énergétique, la transformation numérique, la mobilité durable et l’économie circulaire.

AGDIEF II est un fonds classé article 8 en vertu de la réglementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) et investit aux côtés d’Allianz dans un portefeuille mondial d’investissements en infrastructures de base, de base+ et à valeur ajoutée sélective, par le biais d’engagements de fonds primaires, de transactions secondaires et de co-investissements. Le portefeuille d’investissement devrait être très diversifié en termes de secteurs, de régions et de nombre d’investissements sous-jacents. Le closing final est prévu pour 2023.

Yves Meyer-Bülow, responsable des fonds d’infrastructure et des co-investissements chez Allianz Capital Partners : "Nous avons lancé la stratégie d’investissement en actionnariat indirect dans les infrastructures en 2016 avec un mandat mondial. La stratégie a dépassé nos attentes initiales avec des AuM de plus de 10 milliards d’euros et délivré un TRI net à deux chiffres sur l’ensemble du portefeuille. Nous n’aurions pas pu y parvenir sans le soutien d’Allianz et de nombreux investisseurs institutionnels antérieurs et nouveaux. Nous sommes reconnaissants de la confiance de nos clients qui se sont engagés envers la série et les mandats AGDIEF. Nous cherchons à construire un portefeuille défensif et rémunérateur de fonds d’infrastructure et de co-investissements dans les domaines de l’énergie, de la communication et du transport, ainsi que des infrastructures sociales et environnementales."

ACP est l’un des principaux investisseurs internationaux en actions dans le domaine des infrastructures, avec plus de 25 milliards d’euros d’actifs sous gestion. AllianzGI propose une large gamme de solutions d’investissement et gère environ 90 milliards d’euros d’actifs sur les marchés privés.