Plus de 3 500 investisseurs ont participé à la campagne de crowdfunding jusqu’à présent.

Plum, l’application intelligente européenne de finances personnelles a levé 1 million de livres sterling auprès d’investisseurs au cours des huit premières heures de sa campagne de crowdfunding, atteignant ainsi son objectif initial.

Plus de 3 500 investisseurs particuliers ont pris part à cette campagne de financement participatif jusqu’à présent, de diverses nationalités : Royaume-Uni, Grèce, Chypre, France, Bulgarie, Belgique et Espagne.

Des actions supplémentaires ont été mises à disposition et le crowdfunding est encore accessible pour de nouveaux investissements pendant 5 jours supplémentaires.

Compte tenu du contexte macroéconomique difficile, la réponse forte d’un grand nombre d’investisseurs, en particulier des clients de Plum, démontre de la confiance dans la performance et les réalisations de la fintech.

Victor Trokoudes, PDG et cofondateur de Plum, a déclaré : "Je tiens à remercier nos 3500 investisseurs d’avoir rejoint Plum lors de cette nouvelle campagne de financement participatif. Je suis ravi de voir que celle-ci a obtenu un si bon retour en si peu de temps et je suis enthousiaste pour le reste à venir.

"Plum a travaillé dur pour tenir ses promesses en 2022, apportant de nouvelles fonctionnalités majeures à son application, de l’introduction de l’investissement sans commission et d’une carte de débit, à l’expansion sur de nouveaux marchés européens et au lancement du trading de crypto-monnaies. Pour ce qui est du futur, nous sommes impatients de proposer des fonctionnalités encore plus puissantes, afin de conquérir le marché européen grâce à notre proposition."

Grâce à ces développements, Plum a élargi sa clientèle pour atteindre 1,4 million de personnes, soit une augmentation de près de 50 % en un an, qui ont pu mettre de côté près de 1,6 milliards d’euros au total.

Plum lève des fonds cette année pour accélérer son expansion en Europe, affiner ses produits afin de mieux répondre aux besoins de ses clients et de construire une application encore plus rapide et plus cohérente.

La fintech a récemment annoncé avoir obtenu un financement sous forme de prêt de 5 millions de livres sterling de la Silicon Valley Bank UK. La banque s’est jointe à des investisseurs et partenaires financiers réputés tels que dmg ventures, Venture Friends et Global Friends pour soutenir la croissance de la fintech.

La nouvelle campagne est hébergée sur Crowdcube, l’une des plus grandes plateformes de crowdfunding au monde, et est accessible aux investisseurs britanniques et européens.