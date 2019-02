Créé en 2012 et positionné initialement en tant que facilitateur d’affaires pour les studios indépendants de jeux vidéo afin de les aider à exploiter de nouvelles sources de revenus, Plug In Digital s’est rapidement développé vers la distribution et compte aujourd’hui parmi ses clients de nombreux éditeurs majeurs comme Paradox Interactive, Bigben Interactive, Konami, SNK, etc

En seulement quelques années, Plug In Digital est devenu un acteur reconnu du secteur, tant en France qu’à l’étranger, et sur toutes les plateformes :

Sur PC , c’est un partenaire incontournable pour les revendeurs internationaux, des leaders Steam, GOG ou Origin, aux nouveaux entrants disruptifs comme Robocache, Kongregate, Epic ou Discord ;

Sur Mobile , c’est l’un des principaux fournisseurs pour de grands téléopérateurs (Orange, Telefonica, SFR) et un partenaire actif pour Apple et Google.

Sur Consoles , Plug In Digital a confirmé son profil avant-gardiste en prenant très tôt la mesure du potentiel de la Nintendo Switch. Avec plus de 28 jeux au catalogue, Plug In Digital est l’un des distributeurs les plus présents sur la console hybride.

Précurseur dans le Cloud Gaming , Plug In Digital est l’un des principaux fournisseurs pour toutes les offres existantes depuis les plateformes d’opérateurs comme Orange ou SFR jusqu’aux nouveaux acteurs tels que Blacknut ou Turner et qui se sont fortement reposés sur l’entreprise française pour se construire rapidement un catalogue attractif.

L’édition, un fort relais de croissance

Depuis presque deux ans, la société s’est lancé un nouveau défi dans l’édition, avec une stratégie forte d’intégration verticale. A travers sa marque Playdius, elle co-produit, accompagne et commercialise des jeux issus de studios français et étrangers, avec des choix éditoriaux forts.

Sur mobile, Playdius a ainsi édité des titres engagés comme A Normal Lost Phone, qui traite de l’homophobie, ou Bury Me My Love, sur le parcours d’une réfugiée Syrienne (co-produit par ARTE), deux jeux salués par la critique. Sur PC et Console, Playdius construit un catalogue éclectique à destination des “gamers” en puisant dans les talentueux studios français : Edge of Eternity, de Midgar Studio, Dead in Vinland de CCCP, Donjon de Naheulbeuk, d’Artefacts Studios, AWAY : Journey to the Unexpected d’Aurélien Regard.

Ces succès conjugués ont permis à Plug In Digital de devenir un acteur incontournable de l’industrie française et européenne du jeu vidéo. C’est un acteur de l’ombre derrière de nombreux succès récents, dont les pépites françaises Dead Cells de Motion Twin ou Furi de The Game Bakers. Dans l’édition, Plug In Digital se positionne d’ores et déjà comme le 4e éditeur français de jeux vidéo.

2 millions d’euros pour conquérir l’Asie et déployer sa nouvelle stratégie éditoriale

Depuis sa création Plug In Digital a quasiment doublé de taille chaque année, tout en étant rentable, pour atteindre près de 8 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2018.

La société a également doublé ses effectifs en 2018, aujourd’hui répartis entre son nouveau siège social à Montpellier et son bureau parisien.

La société a une actualité brûlante pour 2019 avec le lancement de nouvelles stratégies ambitieuses, rendues possible par la levée de fonds, que ce soit vers les marchés asiatiques ou dans l’édition où l’entreprise va fortement renforcer ses investissements.

Comme le souligne son fondateur et CEO Francis Ingrand, cette première levée de fonds est une nouvelle étape importante dans la stratégie de croissance de l’entreprise : “Nous avons connu une croissance rapide, mais c’est un succès construit patiemment, voire sagement, uniquement sur nos fonds propres. Nous sommes à l’orée d’une nouvelle phase pleine de promesses avec encore une accélération dans la distribution et de grandes ambitions dans l’édition. Il nous fallait un partenaire de confiance pour nous accompagner dans ce projet qui nécessite une plus grande force d’investissement. Inter Invest Capital nous apporte autant les moyens financiers pour accompagner nos projets que la sérénité pour les mener à bien.”