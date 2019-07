Ce tour de table va permettre à Plezi de recruter de nouveaux talents pour soutenir la croissance en France et à l’international.

Plezi, le spécialiste français de l’inbound marketing et du marketing automation BtoB, annonce une levée de fonds de 3 millions d’euros menée par Odyssée Venture. Cette série A permettra à l’entreprise de poursuivre sa forte croissance et de renforcer ses équipes d’ici fin 2019. Avec un marché en pleine effervescence et une accélération de la demande, Plezi se positionne comme la référence française pour les entreprises en quête de visibilité et de prospects.

L’unique solution marketing qui personnalise en temps réel les scénarios de marketing automation

Depuis sa création en 2015 par Charles Dolisy et Renaud de Lacotte, Plezi révolutionne le marché du marketing automation, grâce à sa solution complète, simple et innovante. La solution permet à la fois un gain de temps inédit et un niveau élevé de personnalisation. Elle compte d’ores et déjà à son portefeuille plus de 200 entreprises clientes dans des secteurs variés (services aux entreprises, éditeurs de logiciels, technologie, etc.). Elle permet à ses clients de multiplier par 3 le nombre de leads générés et d’augmenter leur trafic de plus de 40%. Grâce à sa technologie Plezi connaît une croissance de plus de 150% chaque année et compte accélérer cette trajectoire dans les prochains mois.

Objectifs : affirmer sa position de leader français et conquérir l’international

Cette levée de fonds a pour objectifs d’accélérer les développements en France et à l’international avec en priorité l’Angleterre pour 2019. Pour ce faire, Plezi compte recruter et structurer l’équipe nécessaire pour accompagner la croissance, avec, en priorité, le déploiement d’une équipe marketing britannique. L’étape suivante sera l’ouverture du service aux Etats-Unis.

Par ailleurs, Plezi va étoffer son équipe, qui compte 28 personnes, à Paris et Marseille, avec l’arrivée d’une vingtaine de nouveaux profils sur la fin de l’année. Sont recherchés des profils marketing, commerciaux et développeurs. Ces recrutements vont lui permettre de continuer d’innover au niveau du produit, et notamment sur la création d’une nouvelle offre commerciale, toujours plus adaptée à ses ambitions.

“Cette levée de fonds marque un tournant pour Plezi. En effet, la maturité acquise ces dernières années nous permet aujourd’hui un développement stratégique à l’international. Par ailleurs nous allons continuer à enrichir l’offre et le produit pour répondre toujours mieux aux besoins de nos clients et prospects. Cette levée de fonds menée par Odyssée Venture nous permet de nous positionner en acteur de premier plan sur notre marché.” explique Charles Dolisy, cofondateur de Plezi.