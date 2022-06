L’Union Mutualiste Retraite (UMR), spécialiste de l’épargne retraite individuelle, renforce son engagement sociétal en doublant la dotation de son programme d’investissement ESG tout en rejoignant l’Alliance Tibi pour financer la IVe révolution industrielle, dans des domaines aussi variés et stratégiques que la santé, les transitions écologique et numérique.

Une étape supplémentaire du déploiement de son plan stratégique « ESG 2025 » dont les orientations visent à construire une société toujours plus juste pour les adhérents de l’UMR.

Doubler le portefeuille à impact et atteindre une dotation de 600 millions euros

L’UMR a mis en place dès 2014 une stratégie d’investisseur responsable avec l’objectif de contribuer au développement d’une société vertueuse.

Cette stratégie ESG s’est traduite par exemple par un engagement au fonds NovESS (Économie Sociale et Solidaire) en 2016, la signature des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) en 2018, ou encore un engagement auprès du Carbon Disclosure Project (CDP) en 2020. Ces décisions fortes permettent aujourd’hui de présenter une notation extra financière (critères ESG) sur plus de 90,6% de son portefeuille.

L’UMR ambitionne maintenant de doubler ses engagements à impact pour atteindre une dotation de 600 millions euros en 2025 afin notamment d’accompagner les entreprises qui recherchent une amélioration constante de leurs critères ESG dans la réalisation de leurs objectifs de croissance.

Éric Jeanneau, Président de l’UMR commente : « Avec notre Plan ESG 2025, nous faisons le choix fort d’investir dans des projets qui viendront améliorer notre société et favoriserons le mieux vivre ensemble. Pour ce faire, nous avons défini 4 grands piliers qui irrigueront notre stratégie en matière de transition énergétique et de cohésion sociale. Ils comprennent notamment l’exclusion de certaines activités comme l’extraction du charbon, des indicateurs de durabilité spécifiques (notamment sur la biodiversité et l’écart salarial homme/femme), l’engagement à influer sur les décisions des entreprises et le choix de doubler les investissements dans les entreprises à impact. Enfin, nous souhaitons une réduction de moitié des émissions carbones de notre portefeuille obligataire d’ici à 2025. »

Renforcer les fonds Tech de 90 millions d’euros supplémentaires d’ici 2025

Avec la volonté de contribuer à l’émergence d’une société plus responsable, l’UMR fait le choix de rejoindre l’initiative sociale portée par l’initiative Tibi en y participant à hauteur de 90 millions d’euros.

Cet investissement progressif a été lancé en mai 2022, sur 3 ans. Il permet à l’UMR de devenir le premier acteur mutualiste et solidaire à s’associer à ce projet. Une décision qui s’inscrit dans une ambition plus large de promouvoir l’activité des entreprises françaises innovantes de la Tech sur l’ensemble du territoire.

Parmi les projets de start-ups et scale-ups financées, l’UMR aura à cœur d’encourager le nettoyage des océans, la protection de la biodiversité, la recherche de nouveaux médicaments, l’inclusion et la promotion de l’éducation auprès des populations.

Virginie Le Mée, Directrice générale de l’UMR ajoute : « Nous avons très tôt décidé d’orienter nos investissements vers des projets porteurs de sens pour le développement des territoires et le bien-être des populations. Rejoindre l’alliance Tibi c’est donner toujours plus de sens à l’impact sociétal de l’UMR et faciliter l’émergence des innovations qui partagent nos valeurs mutualistes. Un choix en cohérence avec notre raison d’être définie en 2021 et qui répond au cœur de notre métier afin de construire dès aujourd’hui la société de demain. »

