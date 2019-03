La capacité d’investissement du Fonds Predirec ABL-2 (Asset Based Lending 2), créé et géré par Acofi Gestion, atteint 160 M€ avec l’entrée de nouveaux acteurs institutionnels engagés de longue date au service du financement des entreprises françaises et européennes. Une opération qui s’inscrit dans le cadre du Plan Juncker.

Predirec ABL-2 est un fonds dédié au financement des entreprises de taille moyenne bénéficiant d’un accès contraint aux financements bancaires ou obligataires classiques. Les financements mis en œuvre par le fonds, qui dispose d’une capacité autonome d’octroi direct de prêts ou opérations assimilées, sont sécurisés par la mise en collatéral des actifs immobilisés ou des actifs circulants dont dispose l’entreprise (équipements industriels, immobilier, stocks, …).

Cet éventail élargi de types de collatéral par rapport au fonds précédent (Predirec Leasing Stratégique) permet à Predirec ABL-2 de s’adresser à un nombre plus élevé d’entreprises dans des secteurs d’activité plus diversifiés. Le Fonds se concentre pour moitié au moins sur les entreprises de moins de 500 salariés et pour 60 % au moins sur des entreprises françaises. L’objectif de levée final du fonds est de 350 M€ avec un prochain closing prévu au cours du second trimestre 2019. Le Fonds Européen d’Investissement (FEI) et de nouveaux acteurs institutionnels rejoignent un premier tour de table d’origine, composé fin décembre 2017, autour d’investisseurs financiers et industriels. L’apport du FEI est garanti par le Fonds européen pour les investissements stratégiques, le cœur du Plan d’Investissement pour l’Europe, ou Plan Juncker.

Pier Luigi Gilibert, directeur général du Fonds européen d’investissement confirme que « le FEI diversifie les sources de financement pour les PME en Europe, en soutenant des nouveaux fonds d’investissement alternatifs pour investisseurs institutionnels et en proposant des solutions innovatrices dans divers régions et pays. Le programme FEIS Crédit Privé piloté par le FEI, vise à déployer un milliard d’euros dans des fonds dédiés au financement des entreprises de petite et moyenne taille en Europe, et Predirec ABL-2 est un candidat naturel pour le nouveau programme d’investissement. »

Pierre Moscovici, commissaire européen en charge des affaires économiques et financières, de la fiscalité et des douanes, a déclaré : « Je me réjouis de cet accord, car le coup de pouce financier que nous donnons aux PME françaises a un impact direct et positif sur la croissance et la compétitivité en France. C’est pourquoi le Plan Juncker s’attache tant à donner aux entrepreneurs les moyens de leur réussite, avec déjà plus de 245 000 PME soutenues par le fonds FEIS dans le pays. »

Nicolas Fourt, directeur général délégué d’Acofi Gestion, rappelle que « cette initiative correspond exactement au parti-pris historique d’Acofi Gestion de se concentrer dans tous ses domaines d’activité et particulièrement s’agissant du « mid-market », sur des transactions sécurisées par un collatéral identifié et appréhendable dans le cadre de contrats détaillés et protecteurs, plutôt que sur des concours « en blanc » dont le taux de recouvrement serait plus faible en cas de défaut. Ce savoir-faire unique qui privilégie systématiquement les transactions bilatérales différencie clairement Acofi Gestion parmi les acteurs du segment de la dette privée. »