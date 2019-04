Banque Populaire, la Fédération Nationale des Socama et le Fonds européen d’investissement (FEI) ont signé, ce jour, un nouvel accord de contre-garantie de prêts à hauteur de deux milliards d’euros sur trois ans, dans le cadre du Plan d’Investissement pour l’Europe, ou Plan Juncker, et COSME, le programme de la Commission Européenne pour la compétitivité des petites et moyennes entreprises. Ce nouvel accord bénéficiera à plus de 65 000 Très Petites Entreprises (TPE) françaises.

Avec cet accord, Banque Populaire va continuer à distribuer ses « Prêt Express Socama Européen sans caution personnelle », « Prêt Socama Création » et « Prêt Socama Transmission-reprise ». Les programmes de contre-garantie du FEI ont déjà permis à Banque Populaire et aux Socama de financer 200 000 TPE françaises pour un montant de 6 milliards d’euros.

Grâce aux différents accords signés avec le FEI depuis 2003, les Banques Populaires ont pu développer avec les Socama, trois offres de financement particulièrement innovantes :

le prêt Express Socama Européen sans caution personnelle : ce prêt pouvant aller jusqu’à 50 000 euros est destiné au financement des investissements courants et de développement. Aucune caution personnelle n’est demandée. Il comprend également un volet dédié à la transformation numérique et permet ainsi à des professionnels de financer jusqu’à 30 000 euros des dépenses matérielles ou immatérielles liées à la transition digitale de leur entreprise, telles que des prestations de conseils, le développement de l’activité sur Internet ou encore des équipements pour la digitalisation du point de vente.

le prêt Socama Transmission-reprise : ce prêt pouvant aller jusqu'à 150 000 euros est destiné au financement de la reprise d'entreprise. Les cautions personnelles sont limitées à 25 % du montant initial du prêt.

Christine Fabresse, directrice générale en charge de la Banque de Proximité et Assurance du Groupe BPCE, Daniel Goupillat, président de la Fédération Nationale des Socama et Alessandro Tappi, directeur Investissements et Garanties du Fonds européen d’investissement ont signé cet accord de contre-garantie de prêts dans le cadre du programme « COSME – FEIS ».

Pierre Moscovici, commissaire européen pour les affaires économiques et financières, la fiscalité et les douanes, a déclaré : « Cet accord est un formidable coup de pouce financier pour nos petites entreprises, qui peinent trop souvent à obtenir les fonds nécessaires à leur croissance. Grâce au Plan Juncker – grâce à l’Europe ! – elles ont désormais les moyens de créer des emplois, de la valeur et de se développer à l’international ».

« Nous sommes très heureux de poursuivre nos accords de contre-garantie de prêts avec Banque Populaire et le réseau des Socama », s’est félicité Alessandro Tappi, directeur Investissements et Garanties du Fonds européen d’investissement. « Ce mécanisme de contre-garantie permet aux petites et moyennes entreprises mais aussi aux plus petites entreprises d’emprunter pour continuer à investir et se développer. C’est la vocation du FEI, et de l’Europe en général, d’aider les entrepreneurs à se développer, au plus près des territoires ».

Christine Fabresse, directrice générale en charge de la Banque de Proximité et Assurances du Groupe BPCE a précisé : « Fort de notre partenariat de long terme avec le FEI et grâce à ce nouvel accord, Banque Populaire confirme sa volonté d’encore mieux développer l’accès au crédit pour nos clients professionnels. La garantie du FEI permet aux Banques Populaires régionales de proposer des prêts Socama innovants pour accompagner la création/reprise ou le développement des TPE et faciliter la transformation numérique de leur activité ».