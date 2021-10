Ping Identity Holding Corp., (NYSE : PING) (“Ping Identity”), la solution intelligente de gestion des identités pour les entreprises, annonce l’acquisition de Singular Key, un leader de l’orchestration ‘no-code’ de la sécurité des identités. Singular Key simplifie et accélère l’intégration des services de gestion des identités, en offrant une méthode ‘no-code’ pour la création de ‘workflows’ pour de multiples technologies et plates-formes, dont la vérification des identités, la gestion de la fraude, des risques et des accès, les accès à privilèges et la gouvernance des identités au sein d’une seule architecture unifiée.

Avec l’orchestration de la gestion des identités, les entreprises peuvent facilement concevoir et maintenir des parcours utilisateur dynamiques pour la gestion des identités et des accès couvrant l’ensemble du cycle de vie des identités. L’approche intelligente multicouche de Singular Key simplifie les ‘workflows’ de gestion des identités en réduisant les complexités et en accélérant les déploiements, qui ne nécessitent plus la génération de lignes de code, pour plus d’agilité et de souplesse. Singular Key sera disponible au sein de la plate-forme PingOne Cloud, et permettra aux clients actuels et futurs de Ping Identity d’optimiser les parcours d’accès de bout en bout de leurs utilisateurs pour les systèmes Ping et en tierce partie.

“La sécurité des identités est souvent compliquée par un enchevêtrement de logiciels cloud, sur site et de services API insuffisamment intégrés,” a déclaré Andre Durand, CEO et fondateur de Ping Identity. “L’orchestration ‘no-code’ de Singular Key simplifie l’intégration d’applications de gestion des identités avec d’autres applications d’entreprise, ce qui permet à nos clients de construire de meilleures expériences utilisateur en moins de temps.”

Le hub d’intégration automatisé de Singular Key surclasse d’autres solutions d’intégration avec plus de cent intégrations en tierce partie pour des services de gestion des identités, de l’authentification et de la fraude. Les entreprises peuvent ainsi intégrer une variété de services d’identités provenant d’un grand nombre de fournisseurs de solutions de vérification, d’authentification, d’autorisation, de fourniture et de gouvernance des identités, mais aussi de gestion des accès à privilège, des risques et de la fraude sans dépendre de processus DevOps ou d’intégrations spécifiques. La technologie de Singular Key améliore la vitesse de déploiement, accélère la migration vers le cloud, réduit les coûts et diminue les risques associés à la non intégration d’un fournisseur.

“Simplifier et intégrer les ‘workflows’ d’identité pour gérer les identités et les terminaux des utilisateurs en toute confiance est un élément clé d’une bonne expérience d’accès, à la fois pour les clients, les employés et les partenaires,” a ajouté Jatin Maniar, co-fondateur et CEO de Singular Key. “Rejoindre Ping Identity, un acteur qui fournit le cœur de l’infrastructure de gestion des identités des plus grandes entreprises mondiales, est un choix idéal pour notre équipe, et nous permet de mieux servir nos clients et nos partenaires.”