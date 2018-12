Pindrop®, le leader de l’authentification et de la sécurité vocales, annonce avoir clôturé un tour de table de série D de 90 millions de dollars mené par Vitruvian Partners. Les autres nouveaux investisseurs stratégiques y ayant pris part sont Allegion Ventures, Cross Creek, Dimension Data, la société singapourienne EDBI et Goldman Sachs. Les investisseurs historiques que sont CapitalG, IVP, Andreessen Horowitz, GV (anciennement Google Ventures) et Citi Ventures ont également participé à ce tour de table.

« Nos différents investisseurs voient en Pindrop le leader établi des solutions de sécurisation des technologies vocales de demain, qui évoluent des canaux traditionnels aux dispositifs équipés de systèmes de commande vocale », déclare Vijay Balasubramaniyan, cofondateur, CEO et directeur technique (CTO) de Pindrop. « Cet investissement nous permet d’accélérer nos avancées dans le domaine des technologies vocales et des systèmes IoT destinés au grand public, tout en continuant de renforcer nos solutions leaders de lutte contre la fraude et d’authentification conçues pour les entreprises internationales. »

Pindrop s’efforce d’ouvrir la voie vers un avenir axé sur des interactions vocales sécurisées, fiables et conviviales. L’entreprise a créé les technologies leaders dans le domaine de la sécurité basée sur la biométrie vocale. Dans le cadre de sa stratégie visant à accroître sa pénétration du marché, Pindrop créera d’autres produits et continuera de développer des partenariats avec des canaux de distribution internationaux, des leaders des télécommunications et des fournisseurs de solutions IoT grand public.

L’entreprise a récemment bénéficié d’une croissance importante et profite d’une dynamique positive :

8 des 10 plus grandes banques et 5 des 7 plus grandes compagnies d’assurance aux États-Unis sont des clients de Pindrop ;

la société a enregistré un taux de croissance annuelle composée (TCAC) de ses revenus de 137% au cours des 3 dernières années ;

Pindrop protège actuellement plus de 200 millions de comptes de consommateurs et a permis d’éviter des pertes de 350 millions de dollars dues à des fraudes et autres attaques vocales ;

l’entreprise s’attend à une croissance à trois chiffres de ses commandes en EMEA en 2019 ;

Pindrop enregistre un taux de rétention net des revenus issus de ses clients existants de 118%, ce qui la place dans le top 15 des sociétés cotées en bourse.

L’entreprise a également annoncé la nomination de cadres de classe mondiale au sein de sa direction :

Burney Barker (Gigamon, Dell EMC, VCE) a été nommé Chief Revenue Officer

Jeff Hodges (Kabbage, Official Payments, Firethorn) a été nommé Chief Financial Officer.

Une croissance soutenue alimentant le développement international de l’entreprise

Le dernier tour de table de Pindrop (organisé par la société londonienne Vitruvian Partners, l’un des principaux fonds de capital-développement européens) témoigne de l’intention de l’entreprise d’établir une présence plus marquée sur les marchés britanniques et européens.

« L’un de nos principaux objectifs est d’aider les sociétés connaissant une forte croissance telles que Pindrop à se développer en Europe et à l’international », déclare David Nahama, associé principal chez Vitruvian Partners. « Nous sommes convaincus que l’entreprise est amenée à profiter d’une forte expansion compte tenu de sa profonde expertise, de ses efforts afin de s’imposer comme un pionnier des technologies d’apprentissage automatique, et de son portefeuille de brevets. »

EDBI, un investisseur international spécialisé dans les sociétés de nouvelles technologies, a participé à ce tour de table afin de stimuler le développement de Pindrop sur les marchés asiatiques. Grâce au réseau APJ d’EDBI, la société est désormais en mesure d’étendre ses capacités de commercialisation dans le monde entier et de servir une clientèle mondiale.

Dimension Data, un grand intégrateur de technologies et fournisseur international de services gérés appartenant au groupe japonais NTT, a également participé à cette levée de fonds et s’associera à Pindrop afin que ce dernier puisse profiter de son réseau mondial d’intégrateurs de systèmes et de revendeurs à valeur ajoutée. La vaste expertise de Dimension Data dans la fourniture de solutions intégrées auprès d’une clientèle internationale permettra à Pindrop de réduire considérablement ses délais de lancement et de développer sa stratégie de commercialisation auprès de sociétés multinationales.

Au-delà du centre d’appel : l’Internet des Objets

Cette nouvelle injection de capitaux aidera également Pindrop à se réorienter vers la fourniture de solutions de sécurité et d’identification destinées aux appareils équipés de systèmes de commande vocale – du Google Home au verrou intelligent en passant par les véhicules connectés. Les activités originelles de l’entreprise (la sécurisation des centres d’appel) lui permettent de tirer profit de sa technologie avancée d’apprentissage profond pour faire de la voix une forme d’authentification biométrique fiable pour ce type d’appareils.

Pindrop travaillera avec Allegion Ventures, le fonds de capital-risque du fournisseur international de produits et de solutions de sécurité Allegion plc (un investisseur stratégique dans le cadre de ce dernier financement). Ce dernier a en effet la conviction que les technologies propriétaires de l’entreprise seront capables de combler le fossé entre sécurité physique et numérique.

« Les interfaces basées sur des technologies vocales offrent aux consommateurs de nouvelles façons d’interagir avec des dispositifs connectés au quotidien. Elles permettent également aux fabricants d’équipements connectés de proposer des solutions intelligentes et plus puissantes », déclare Rob Martens, président d’Allegion Ventures. « Nous sommes impatients de découvrir l’avenir des technologies vocales, et considérons Pindrop comme un pionnier dans ce domaine. Nous avons donc hâte de travailler avec Vijay et son équipe pour accélérer l’adoption de la voix sur de nouveaux marchés. »

Étendre la présence sur l’écosystème de la téléphonie en passant par les opérateurs de télécommunication

Le mois dernier, Pindrop et Verizon Enterprise Solutions ont annoncé une nouvelle solution intégrée offrant à l’opérateur des capacités d’authentification et de protection contre la fraude aux centres d’appels d’entreprise hébergés sur son réseau. Le service Verizon VoIP Inbound Anti-Fraud and Authentication est ainsi le premier du marché à proposer des fonctions d’authentification vocale et multifactorielle, et permet aux organisations de vérifier rapidement et de façon plus rentable l’identité des appelants, et de simplifier l’expérience en libre-service offerte aux consommateurs.