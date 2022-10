Pigment, la plateforme de planification financière qui aide les entreprises à prendre des décisions éclairées et pertinentes, annonce avoir récolté 65 millions d’euros lors d’une extension de sa levée de fonds Série B. Cette fois-ci, ce sont IVP et Meritech Capital qui s’ajoutent aux contributeurs des séries A et B, portant le total levé à 165 millions d’euros. Entre ces deux levées de fonds conséquentes, la startup tricolore a enregistré des chiffres record, avec une multiplication par cinq de son revenu en six mois et une multiplication par dix du nombre de nouveaux clients en une année seulement, sans compter la sortie de plusieurs nouvelles fonctionnalités de produit.

Depuis son dernier tour de table, Pigment s’est développé à l’échelle mondiale et a renforcé sa position parmi les licornes et les grandes entreprises. La société est désormais au service de plus de 100 entreprises, dont la grande Webhelp, basée à Paris, une multinationale de l’externalisation de l’expérience client qui emploie plus de 100 000 personnes et génère un chiffre d’affaires de 2,5 milliards de dollars. Pigment travaille également avec des entreprises leaders telles que Figma, Deliveroo, IDKIDS et ManoMano. Pigment a aussi annoncé des partenariats avec des sociétés de conseil en planification, comme Keyrus et MeltOne, afin de développer son activité et accompagner encore plus de grandes entreprises dans l’adoption de sa plateforme.

“Aujourd’hui, avec 110 000 employés et servant plus de 1 400 clients dans 55 pays, et des revenus de plus de 2,5 milliards, il est vital que nos plans financiers soient solides et précis pour soutenir notre croissance à deux chiffres. Après un hackathon de deux semaines avec les meilleurs outils de planification du marché, nous avons sélectionné Pigment pour notre reporting financier” a déclaré Bruno Vaffier, CFO de Webhelp. “Les fonctionnalités de la plateforme, sa flexibilité et sa scalabilité vont nous permettre d’unifier et transformer nos opérations financières dans tous nos pays, afin d’offrir le meilleur service à nos clients.”

Le nouveau financement sera utilisé pour le développement de sa plateforme afin de répondre aux besoins des grandes entreprises en quête d’agilité dans un contexte économique incertain. Pigment poursuivra aussi son expansion aux États-Unis, où elle s’est déjà très rapidement implantée.

« L’excellente solution de Pigment ne pouvait pas mieux tomber », affirme Rob Ward, cofondateur et General Partner de Meritech Capital. « Les entreprises de toutes tailles doivent disposer des informations nécessaires pour prendre les décisions les plus importantes. C’est exactement ce que peuvent faire les dirigeants d’entreprise avec la suite logicielle Pigment. »

Des startups à forte croissance aux grandes entreprises cherchant à mieux comprendre les chiffres qui impactent leurs activités, Pigment détrône les tableurs Excel et autres systèmes vieillissant de planification, budgétisation et gestion de la performance. Pigment réduit le temps consacré aux calculs et à la manipulation des données pour permettre aux équipes de collaborer en temps réel et se concentrer sur l’analyse de ces données.

« En tant qu’ancien CFO de Dropbox, je sais que les directions financières et cadres en entreprises, quelle que soit la taille, doivent récupérer rapidement des analyses concrètes, notamment dans les périodes de volatilité du marché », explique Ajay Vashee, General Partner chez IVP. « Pigment offre une plateforme de planification financière aux performances inégalées, adoptée en masse par les leaders de la finance et les équipes dirigeantes en vue d’accélérer la croissance du chiffre d’affaires et d’affiner l’allocation des ressources. Sous la houlette des fondateurs visionnaires de l’entreprise, nous avons la conviction que Pigment incarne l’avenir du marché de l’EPM (Enterprise Performance Management) et de la planification financière. »

La technologie innovante de Pigment, qui ambitionne d’obtenir « de meilleurs résultats grâce à une meilleure planification », se dote de plusieurs nouvelles fonctionnalités pensées pour alléger la complexité inhérente à la planification financière.

Les capacités avancées de modélisation et de simulation offrent une visibilité totale sur des scénarios complexes, qu’il est possible d’enrichir et de mettre à jour en temps réel, transformant de ce fait les données en résultats pour aider les entreprises à garder une longueur d’avance. Absolument unique sur le marché, la fonctionnalité ‘Scenarios’ permet en un clic de déclencher à tout moment une analyse de type « what if », qui donne aux entreprises un avantage concurrentiel indéniable. Deux semaines seulement après le lancement, 80 % des clients l’utilisaient déjà. Deux mois plus tard, les clients continuent de créer toujours plus de scénarios et de consulter les précédents.

Grâce aux importations programmées et automatisées, les utilisateurs d’entreprise s’affranchissent d’une dépendance informatique et peuvent synchroniser toutes leur données en temps réel grâce à des dizaines d’intégrations disponibles avec des CRM (Salesforce), des ERP (NetSuite) et d’autres systèmes tels que Workday et Snowflake.

Le connecteur de données bidirectionnel pour Google Sheets permet de créer en un clic des présentations adaptées aux conseils d’administration et exemptes d’erreurs humaines. Les utilisateurs étant à 80 % orientés entreprise, Pigment facilite la collecte de données et le reporting des résultats auprès de la direction ou de l’entreprise au sens large.

À travers leur collaboration, les cofondateurs de Pigment, Eléonore Crespo et Romain Niccoli, exécutent la mission et la vision de l’entreprise pour faire émerger la certitude de l’inconnu.

« Dans ce contexte d’ambiguïté économique, il est plus important que jamais pour les entreprises de pouvoir prendre des décisions en toute confiance », déclare Eléonore Crespo, cofondatrice et codirectrice de Pigment. « L’évolution du marché impose de s’équiper des meilleures capacités de planification et de prévision. Grâce à Pigment, les entreprises n’ont plus peur du changement : elles l’acceptent avec l’assurance de pouvoir prendre des décisions éclairées et de les mettre en œuvre. Notre dernière levée de fonds renforce notre capacité à remettre en question l’EPM traditionnel au profit d’une stratégie commerciale de pointe. »

C’est pour nous une immense fierté de compter parmi nos clients des entreprises telles que Figma, Webhelp, IDKIDS, Contentsquare, ManoMano ou PayFit, qui ont toutes choisi Pigment au cours des six derniers mois. La croissance de Pigment, ainsi que le soutien de nos investisseurs, confirment notre choix de faire bouger les lignes en matière de planification. Nous assistons à une dynamique formidable qui laisse entrevoir notre future position de leader sur cette catégorie », affirme Eléonore Crespo.