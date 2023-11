Pictet Alternative Advisors (« Pictet »), société du groupe Pictet spécialisée dans la gestion alternative, annonce l’acquisition d’une participation majoritaire au capital de Pareto FM (« Pareto »), acteur du secteur de la gestion d’installations et de bâtiments (facilities management). L’opération a été réalisée par l’équipe de Pictet responsable des investissements directs en private equity.

L’équipe dirigée par Edmund Buckley, Head of Direct Private Equity, a choisi d’investir dans Pareto FM, fournisseur de solutions techniques et de services de gestion de bâtiments, plusieurs fois primé pour la qualité de ses prestations et son orientation ESG.

Fondé en 2014 par Andrew Hulber, Pareto offre des services opérationnels, de maintenance et de gestion destinés aux parcs immobiliers au Royaume-Uni, où la société a son siège, ainsi que dans de nombreux autres pays.

Grâce à sa solide position concurrentielle, la société devrait tirer profit de la demande de services techniques de première qualité, alimentée par la recherche à long terme de solutions durables et rentables dans les domaines de la construction et de la gestion de bâtiments. En octobre 2023, elle a été distinguée dans les catégories « Change Management » et « Best SME Led Innovation » lors des IWFM (Institute of Workplace and Facilities Management) Impact Awards, qui ont souligné la fiabilité et la souplesse des prestations fournies dans l’intérêt de ses clients. Pareto défend le principe d’un « salaire décent » depuis 2015 et a atteint la neutralité carbone en 2022, conduisant parallèlement plus de 150 projets en faveur des enjeux ESG.

L’apport financier de Pictet, qui accompagnera la trajectoire de croissance de Pareto, permettra d’élargir l’éventail de ses prestations et d’en renforcer l’efficacité en proposant une offre plus large de services de mise en conformité pour faciliter le respect des réglementations.

Pareto pourra en outre s’appuyer sur l’expertise opérationnelle de Pictet pour développer ses relations avec la clientèle, nouvelle et existante, accélérer ses investissements dans de nouvelles technologies et procéder à des acquisitions additionnelles.

« La période actuelle est porteuse pour les sociétés actives dans les services de gestion d’installations et de bâtiments, un secteur porté par une transformation dynamique et par l’intérêt croissant des propriétaires de biens immobiliers pour les enjeux ESG, souligne Edmund Buckley. Pareto est une entreprise exceptionnelle, dotée d’un savoir-faire unique et d’une offre de services de tout premier ordre. Nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec ses équipes – en mettant à profit notre expertise financière, opérationnelle et sectorielle – pour contribuer au développement de ses activités et à la très grande qualité du service fourni à ses clients »,

« Grâce à ce partenariat d’investissement avec Pictet, nous pourrons étoffer notre portefeuille de clients de qualité et offrir à nos collaborateurs des opportunités nouvelles. Nous sommes heureux d’amorcer cette nouvelle phase de développement, qui nous permettra d’élargir la gamme de services à valeur ajoutée proposés à nos clients, actuels et futurs », déclare David Richards, CEO de Pareto.

« Il y a neuf ans, nous avons imaginé une entreprise qui proposerait des services de gestion de bâtiments et une expertise technique, capable de transformer le marché et à la pointe en matière de diversité et d’inclusion. Extrêmement fier du chemin que nous avons parcouru, je salue aujourd’hui l’arrivée de Pictet à nos côtés pour entamer la prochaine étape de notre développement », conclut Andrew Hulbert, fondateur et vice-président de Pareto.

Pictet a acquis une participation majoritaire en rachetant les parts des actionnaires actuels de Pareto, dont Andrew Hulbert, qui demeurera un actionnaire de poids et conservera ses fonctions de vice-président du conseil d’administration.

Pictet a été conseillé par Sidley Austin (aspects juridiques), Deloitte (aspects financiers et fiscaux), Strategy& (aspects commerciaux) et Marlborough Partners (financement).