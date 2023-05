Ces deux fonds ont levé un montant total de USD 2,5 milliards auprès d’un large éventail d’investisseurs, parmi lesquels des clients privés et institutionnels, principalement en Europe. Ces montants témoignent du profond intérêt pour la franchise Monte Rosa tant de la part des investisseurs existants que d’une nouvelle clientèle de régions variées.

Le fonds Monte Rosa VI a collecté un total de USD 1,6 milliard, dépassant largement le véhicule précédent lancé en 2019 et qui avait totalisé USD 1,2 milliard de souscriptions. Le fonds Monte Rosa VI investira essentiellement dans des fonds de buyout nord-américains et européens, avec quelques allocations dans d’autres zones géographiques (y compris l’Asie) et stratégies (capital-risque, croissance et retournement). 20 à 30% seront consacrés aux co-investissements et aux transactions secondaires.

Monte Rosa Co-Investment V a clôturé à USD 900 millions, atteignant ainsi le maximum autorisé, soit le triple de son précédent millésime 2020. La stratégie vise les investissements minoritaires aux côtés de gérants de fonds de private equity de premier plan, offrant aux clients la possibilité de placer leurs capitaux dans une trentaine d’entreprises différentes, via diverses stratégies d’investissement (buyout, croissance et capital-risque) et dans des zones géographiques variées. A la clôture, 30% du capital étaient déjà investis dans une douzaine de co-investissements.

Selon Maurizio Arrigo, co-responsable du private equity chez Pictet : « En cette période difficile pour les appels de fonds et d’incertitude économique, nous sommes fiers de pouvoir compter sur la confiance et la fidélité de nos investisseurs. L’annonce d’aujourd’hui marque la réussite de ce nouvel appel de fonds pour nos produits phares de private equity, qui offrent aux investisseurs l’accès à des gérants de fonds de private equity et à des opportunités de co-investissement de première qualité sur le marché ».

« S’agissant des co-investissements, nous faisons preuve d’un optimisme prudent quant à ce que nous considérons comme un environnement d’investissement attrayant, caractérisé par des valorisations plus favorables. Alors que les opportunités émergent progressivement, nous sommes d’autant plus sélectifs et patients et chercherons à investir dans des entreprises exceptionnelles qui pourront profiter de ces temps difficiles pour consolider leur position de leader. »

Fort d’une longue expérience d’investissement en private equity depuis 1989, Pictet a noué des relations étroites et de longue date avec un nombre restreint de sociétés de private equity de premier rang. PAA, qui s’est engagé dans plus de 200 fonds de private equity et a pris part à 205 co-investissements, gère actuellement USD 25,4 milliards d’actifs de private equity.