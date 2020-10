Pictet Asset Management, l’un des principaux acteurs indépendants de la gestion d’actifs en Europe, annonce ce jour l’ouverture de son premier bureau aux États-Unis, dans la ville de New York. Situé au numéro 712 de la 5e Avenue, Pictet Asset Management (USA) Corp aura à sa tête Elizabeth Dillon, avec Mike Acker comme Head of Key Accounts, Nick Mavro comme Head of US Institutional et Jorge Corro Head of US Offshore.

De retour à New York après avoir passé 19 ans au sein de Pictet Asset Management à Genève et à Londres, récemment en qualité de Head of Global Financial Institutions, Elizabeth Dillon sera nommée CEO de Pictet Asset Management (USA) Corp.

« Si nous sommes conscients des temps difficiles que traversent les New-Yorkais, qui doivent sans cesse adapter leur vie professionnelle et personnelle, nous sommes pleinement motivés à nous installer avec notre équipe chevronnée dans la capitale financière du monde », souligne-t-elle.

Elle ajoute : « Nous allons étendre le champ d’action de notre équipe en soutenant nos clients existants, en identifiant de nouvelles opportunités de croissance et en planifiant le développement futur de Pictet Asset Management aux Etats-Unis ».

Pictet Asset Management est une société de gestion d’actifs indépendante, avec plus de 209 milliards de dollars sous gestion

(à fin juin 2020) pour le compte de sa clientèle via une gamme de produits en actions, en obligations, en investissements alternatifs et multiactifs. Elle offre des services de gestion spécialisés par le biais de mandats spécifiques et de fonds de placement.

Pictet Asset Management fait partie du groupe Pictet, fondé à Genève en 1805 et actuellement dirigé par sept associés, à la fois propriétaires et gérants. Les principes de succession au sein du collège des associés et de transmission du capital sont inchangés depuis sa fondation en 1805. Sur les 215 dernières années, 43 associés seulement ont encadré les activités du Groupe, exerçant leur mandat en moyenne pendant plus de 20 ans.

Laurent Ramsey, associé du groupe Pictet et Co-CEO de Pictet Asset Management, explique que « les États-Unis représentent le premier marché mondial de l’épargne, un marché sophistiqué, compétitif et ouvert. L’implantation de Pictet Asset Management à New York servira de tremplin au Groupe pour mieux répondre à ses clients, asseoir sa notoriété dans la région et tirer parti d’une présence aux États-Unis, l’un des meilleurs réservoirs de talents au monde. »

Pictet Asset Management continue à recruter sur place pour augmenter son équipe de New York à 12 collaborateurs.