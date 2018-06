Créé et soutenu par le ministère des Finances, le label ISR (investissements socialement responsables) a pour objectif de donner une meilleure visibilité aux produits ISR pour les épargnants. Grâce au label, les investisseurs – particuliers et professionnels – peuvent rapidement identifier les fonds qui excluent certains secteurs et intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur stratégie d’investissement.

Les fonds de Pictet AM ont été audités par les équipes de certification d’Ernst and Young. L’analyse s’est concentrée sur six thèmes, à savoir : 1) les objectifs généraux des fonds, 2) la méthode d’analyse et de notation des critères ESG de Pictet AM, 3) l’intégration des critères ESG dans la construction de portefeuilles, 4) la politique de promotion des critères ESG, 5) la transparence de gestion du fonds et 6) l’évaluation des impacts du fonds sur le développement d’une économie durable.

« La certification de nos fonds s’inscrit dans une démarche globale, visant à intégrer les critères ESG dans l’ensemble de nos stratégies d’investissement. L’enjeu n’est pas seulement la question de la durabilité, mais aussi la performance financière. En prenant en compte les critères ESG, Pictet AM cherche en effet à réduire les risques et augmenter les rendements. L’intégration ESG devient source de performance et de valeur. », précise Hervé Thiard, directeur général de Pictet Asset Management à Paris.

Cette démarche répond à un besoin constaté chez les investisseurs particuliers et institutionnels de donner un sens à leurs investissements. Dans ce contexte, les grands distributeurs, banques ou assureurs, proposent des solutions de placements durables dont les composants doivent se conformer aux critères ESG.

Dans ce domaine, Pictet AM fait figure de pionnier avec le lancement dès 1990 de ses stratégies thématiques qui – comme Timber ou Clean Energy – reposent sur les grandes tendances de transformations économiques, sociétales et environnementales.