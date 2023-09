Christopher Dembik apporte plus de 13 ans d’expérience dans l’industrie financière. Il a débuté sa carrière en 2009 auprès de la Direction générale du Trésor français en tant qu’analyste économique, avant de rejoindre Wingate Ventures en qualité d’analyste macroéconomique et change. En 2014 il devient économiste chez Saxo Banque avant d’être nommé responsable de la recherche macroéconomique en 2016.

Christopher Dembik est titulaire d’une licence en études politiques et économiques de Sciences Po Paris et de l’Institut économique de l’Académie des sciences de Varsovie et d’une maîtrise en relations internationales de Sciences Po Paris. Il est l’auteur de deux livres : Les Grands Débats Économiques Contemporains et La Monnaie Fonctions Mécanismes et Évolutions et enseigne depuis 2022 à L’Institut des Sciences Politiques de Paris (Sciences PO).

Dans ses nouvelles fonctions chez Pictet, Christopher Dembik sera placé sous la responsabilité de Hervé Thiard, directeur général, et responsable France, Belgique et Luxembourg pour Pictet Asset Management.

Hervé Thiard, responsable de Pictet Asset Management en France et au Belux, a déclaré : « Nos analyses macro-économiques et nos convictions d’investissements reflètent l’immense travail individuel et collectif réalisé par l’ensemble des équipes de gestion de Pictet Asset management. Depuis maintenant 20 ans, Pictet AM Paris assemble, construit et partage ces convictions auprès de ses clients et des media. A la fois chercheur, analyste, enseignant et excellent communiquant, Christopher relèvera ce défi et ainsi contribuera activement au développement et au succès de Pictet Asset Management en France. Nous sommes ravis de lui confier aujourd’hui cette mission ».