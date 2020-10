Fonds directionnel long/short en actions mondiales, Pictet TR-Atlas Titan cherche à tirer profit de titres surévalués ou sous-évalués sur les marchés développés et émergents, par l’association d’une analyse top‑down approfondie et d’une sélection bottom-up rigoureuse basée sur l’analyse fondamentale. Le fonds investit dans des actions liquides émises par des sociétés sélectionnées à l’issue d’un processus de recherche bottom-up axé sur les fondamentaux. L’équipe de gestion adapte l’exposition géographique et sectorielle du portefeuille en procédant à une analyse macroéconomique top‑down minutieuse, qui prend en considération à la fois les indicateurs conjoncturels et les conditions de liquidité sur les marchés.

Le fonds Pictet TR-Atlas Titan a pour objectif de générer une croissance à long terme du capital investi, tout en privilégiant la préservation de celui-ci dans les phases baissières des marchés.

Il s’adresse aux investisseurs disposés à accepter un niveau de risque accru en vue d’obtenir des rendements plus élevés. Il vise à procurer un rendement compris entre 5% et 10% (après déduction des frais et commissions), avec une volatilité d’environ 5%.

Dirigée par Matthieu Fleck, l’équipe de gestion, basée à Genève, se compose également d’Adrien de Susanne d’Epinay, de Yassine Fki et de Philip Wilson. Elle possède une solide expérience dans le domaine de l’analyse financière et peut s’appuyer sur les compétences réunies au sein des centres d’investissement de Pictet Asset Management.

Lancé le 1er octobre, le fonds est conforme à la directive UCITS IV et offre une liquidité quotidienne.

« La volatilité persistante des marchés actions mondiaux s’explique par la durée de plus en plus courte des cycles économiques, mais aussi par le climat d’incertitude et les distorsions résultant des interventions sans précédent des banques centrales et des Etats », souligne Matthieu Fleck. « Ce contexte confirme la pertinence de notre approche long/short. L’analyse top-down de l’environnement macroéconomique permet de déterminer le positionnement du portefeuille et d’identifier les opportunités offrant le meilleur rapport risque-rendement. Elle est combinée à une analyse bottom‑up rigoureuse, utilisée pour mettre en relation le cours d’une action avec les fondamentaux de la société émettrice. »

Le fonds est actuellement autorisé à la distribution dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour et Suède.

Dernier fonds total return en date lancé par Pictet Asset Management, Pictet TR-Atlas Titan vient compléter une gamme qui comprend déjà les fonds directionnels long/short en actions Corto (actions européennes), Mandarin (actions de la Chine élargie) et Atlas (actions mondiales), les fonds Distressed and Special Situations (event-driven) et Sirius (long/short axé sur les marchés obligataires émergents), ainsi que les fonds sans biais directionnel Agora (actions européennes), Diversified Alpha (multistratégies) et Aquila (actions mondiales). Au 31 août 2020, ces fonds représentaient au total USD 10,6 milliards d’actifs sous gestion.

Codes ISIN

Pictet TR-Atlas Titan-P EUR : LU2206556016