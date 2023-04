Principal contributeur à la croissance mondiale, la Chine est confrontée à d’importants défis en matière d’émissions de carbone. Face à cela, elle aspire à devenir un leader du marché des technologies de solutions environnementales, dans le but d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2060 et d’améliorer l’environnement à l’échelle nationale et mondiale.

Le fonds Pictet-China Environmental Opportunities vise à investir dans des entreprises chinoises opérant dans cinq secteurs environnementaux : les énergies renouvelables, la mobilité verte, la décarbonation de l’industrie, l’efficience des ressources et la protection de l’environnement.

Relevant de l’Article 9 [1] du règlement SFDR, ce fonds est le dernier né de la gamme thématique [2] de Pictet AM, qui s’élève à 67 milliards de dollars. Le fonds s’appuie sur l’expertise de l’équipe de gestion du fonds Pictet-Global Environmental Opportunities (GEO) et sur le cadre des Limites Planétaires [3] qui permet d’identifier les entreprises respectant la planète.

La stratégie est gérée par Yi Du, senior investment manager dans les équipes de gestion thématique de Pictet AM à Genève. Il est assisté par des analystes spécialisés en actions thématiques et en environnement basés à Shanghai.

« La Chine constitue un pôle de production et d’exportation essentiel pour relever les défis environnementaux mondiaux. Elle bénéficie de larges capacités de production en matière de solutions environnementales et de nombreuses technologies de pointe [4] », selon Yi Du. « Ainsi, les entreprises chinoises qui s’attaquent aux défis environnementaux mondiaux nous paraissent bien placées pour surperformer le marché, et ce grâce entre autres à des politiques favorables en Chine ».

Domicilié au Luxembourg et conforme à la directive UCITS (OPCVM), Pictet-China Environmental Opportunities est enregistré pour la vente dans les pays suivants : Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Lichtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Singapour (investisseurs accrédités uniquement), Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni.