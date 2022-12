Pickme évite les échecs de livraison et facilite l’optimisation des tournées des transporteurs sur le dernier kilomètre en s’appuyant sur sa communauté de 96 000 voisins-relais.

Son réseau de micro-hubs de proximité a convaincu des clients majeurs comme DHL, GLS, Colissimo, ou encore Geodis.

Pickme, startup française spécialisée dans la livraison collaborative du dernier kilomètre, annonce aujourd’hui sa levée de fonds de 3,5M€, menée par OneRagtime, suivie de son investisseur historique Founders Future ainsi que de FrenchFounders, Kima Ventures et de Business Angels stratégiques.

Aujourd’hui, le transport de marchandises en zone urbaine est responsable de 25% des émissions de CO2 en ville. Or, 30% des 800M de colis livrés en France chaque année ne sont pas réceptionnés lors de la première tentative de livraison. Pickme répond à cette problématique en fluidifiant le processus et l’expérience de réception de colis grâce à sa communauté de particuliers (Keepers) qui constitue un réseau unique de micro-hubs de proximité.

Un modèle ultra-local qui séduit les transporteurs comme les particuliers

Depuis son lancement en 2020 par Jessie Toulcanon (CEO), Samuel Rousseau (COO) et Florian Dufour-Rives (CTO), Pickme a rapidement prouvé la pertinence de son modèle. Dès les premiers mois, la startup obtenait déjà un taux de délivrabilité de 99% et 0 litige ou colis perdu. Aujourd’hui, le modèle est plébiscité par les destinataires, avec un taux de satisfaction client (NPS*) de 92%, et favorisé dans 60% des cas face aux autres solutions proposées par les e-commerçants. La raison ? L’application compte 90% de colis livrés en moins de 48h et 80% en moins de 24h.

Concrètement, Pickme s’intègre de manière simple et sécurisée chez les transporteurs. Lors de sa commande, le consommateur fait lui-même le choix de son Keeper – validé préalablement par l’app – selon sa localisation, sa disponibilité et sa note. Il reçoit ensuite une notification à chaque étape de la livraison. À la fin, le Keeper est automatiquement récompensé sur l’application (jusqu’à 1€ par colis).

Enfin, son passage de 41 000 à 96 000 inscrits entre 2021 et 2022 a profondément renforcé le maillage national de la startup favorisant cette année l’intérêt de grands noms du transport à l’image de Colissimo et Geodis.

Une alternative de livraison durable et créatrice de valeur

Pickme a pour volonté de diminuer drastiquement l’empreinte carbone du dernier kilomètre. En Europe, ce sont près de 108 000 tonnes de CO2 qui sont émises à cause des échecs de livraison. En garantissant la présence de ses Keepers lors des passages des livreurs, Pickme permet de réduire ainsi jusqu’à 15% les émissions carbone des transporteurs.

Mais l’entreprise va bien au-delà. Elle favorise la proximité et facilite les déplacements à pied. Les points relais se trouvent en effet dans un rayon de 450 m autour de leur domicile, au lieu d’un rayon de 3,6 km avec un point relais classique, favorisant ainsi le lien social et les échanges entre voisins. Pour ces derniers, la démarche est avant tout solidaire et leur objectif est de rendre service. À ce titre, 25% des cagnottes sont reversées aux associations disponibles depuis l’application.

Un réseau collaboratif et responsable pour réinventer la logistique

Selon les estimations, ce sont plus 30 milliards de colis qui transiteront à travers toute l’Europe d’ici 3 ans. Dans ce cadre, Pickme compte devenir un acteur de premier plan sur ce marché en forte croissance et ambitionne un déploiement international à horizon 2025, en commençant par l’Europe. Avec un volume de colis réceptionnés multiplié par 10, la startup peut s’appuyer sur son réseau de micro-hubs de proximité, axé sur le premier et le dernier kilomètre, dans l’objectif d’intensifier sa croissance dans les années à venir.

Pour exporter son modèle unique et continuer à optimiser sa technologie tout en développant de nouveaux services dédiés à son réseau, Pickme souhaite étoffer ses équipes et recruter 25 nouveaux talents d’ici fin 2023. Ceux-ci viendront notamment renforcer les pôles Customer Care, Opérations et Tech.

« Le but de cette levée est de consolider notre position dans chaque ville où nous sommes présents. Nous recrutons les meilleurs talents pour continuer d’améliorer l’expérience Pickme et s’intégrer pleinement dans le quotidien des français. Notre objectif aujourd’hui est de démocratiser cette nouvelle manière de recevoir et d’envoyer ses colis, à la fois pratique, humaine et responsable. Nous voulons offrir au monde une manière plus durable de recevoir ses colis pour favoriser une croissance du e-commerce inclusive et respectueuse de l’environnement. », détaille Jessie Toulcanon, CEO et co-fondatrice de Pickme.

« Nous sommes ravis d’accompagner PickMe dans sa croissance et son expansion et de contribuer à rendre la livraison « dernier mètre » durable et créatrice de valeur , tout en renforçant le lien social et le partage entre voisins dans une démarche solidaire. », se réjouit Stéphanie Hospital, CEO et fondatrice de OneRagtime.