La start-up révolutionne le secteur de la livraison avec sa plateforme collaborative entre voisins, et ambitionne de devenir l’acteur de référence de la livraison responsable. Grâce à cette levée, Pickme va ouvrir son modèle innovant de voisins-relais à toute la France, embaucher dix nouveaux collaborateurs pour continuer d’innover pour faciliter l’expérience post-achat, et atteindre 100.000 voisins-relais d’ici la fin de l’année.

Pickme, startup française spécialisée dans la livraison collaborative du dernier kilomètre, annonce aujourd’hui sa levée de fonds en Seed de 1M€, menée par Founders Future, et soutenue par des Business Angels aguerris au e-commerce et à la logistique, et avec le soutien de la BPI.

Fondée en 2019 par Jessie Toulcanon, Samuel Rousseau et Florian Dufour-Rives, Pickme est l’histoire de trois entrepreneurs partageant la même envie de faciliter la vie des gens. Avec la volonté de simplifier la réception de colis et la rendre plus responsable , tous les trois épousent une ambition commune : repenser complètement l’expérience de livraison pour éviter les 30% d’échecs de livraison et réduire la pollution entraînée par la logistique urbaine.

Avec un marché estimé à plus de 1,5 milliards d’euros, boosté par l’explosion des ventes en lignes, et plus de 41 000 Keepers inscrits sur l’application, la startup va profiter de cette levée pour se concentrer sur trois axes principaux : 1) déployer le service sur toute la France d’ici fin 2021, 2) recruter 10 collaborateurs en Tech, Service client et Business développement , et enfin, 3) valider 100 000 Keepers actifs sur la plateforme, prêt à recevoir des colis pour leurs voisins avec le sourire.

Pickme réconcilie impact et efficacité logistique, grâce au lien social

Crise sanitaire, distanciation sociale, des arguments qui n’ont pas eu raison de la détermination de Pickme, bien décidé à devenir l’acteur de référence de la livraison responsable. Lancé en novembre 2020, Pickme est la première plateforme de livraison collaborative à transformer les voisins en un réseau de points-relais de proximité. La start-up propose un nouveau mode de livraison dans le parcours d’achat : un maillage dense de Keepers (voisins relais) disponibles en temps réel via une map sur de larges plages horaires (soir et week-end), géolocalisés, notés et récompensés pour recevoir des colis. En quelques mois d’existence, le succès du modèle n’est plus à prouver : 99% de taux de délivrabilité et 0 litige ou colis perdus. La start-up peut se targuer d’avoir 90% des colis livrés en moins de 48h au destinataire final, 80% en moins de 24h.

Comment ça fonctionne ? Pickme développe et intègre de manière simple et rapide des modules chez les transporteurs et les sites e-commerce. Le consommateur fait le choix de son Keeper (voisin-relais) sur une carte selon sa proximité, sa disponibilité et sa notation. Pour un acheminement en toute sécurité, il reçoit une notification à chaque étape de livraison. Le Keeper, validé manuellement par Pickme grâce à sa pièce d’identité et son justificatif de domicile, remplit ses disponibilités sur l’application Pickme, reçoit les colis sur ses créneaux, les scanne et les remet à son voisin contre un code. Il est automatiquement récompensé sur sa cagnotte jusqu’à 1€ par colis. C’est 100% sécurisé, assuré, et flexible.

Une alternative écologique et sociale pour ré-enchanter la livraison en France

En France, 30% des colis sont en échec dès la première livraison. Ces loupés génèrent un lourd fardeau pour l’environnement et le réseau routier (40% des particules fines sont générées par la logistique urbaine). En garantissant la présence des Keepers lors du passage du livreur, la startup permet non seulement de mettre un terme aux avis de passage et aux livraisons ratées mais aussi de diminuer l’impact carbone en redonnant au consommateur le contrôle du lieu et du moment où le colis est livré. Au cœur de l’ADN de Pickme : entraide entre voisins et lien social !

Une levée de fonds pour conquérir les plus grandes villes de l’hexagone

Après avoir eu la preuve tangible de l’efficacité du modèle sur Paris, la jeune pousse souhaite franchir une nouvelle étape dans sa croissance et proposer son service de livraison collaborative sur l’ensemble du territoire national.

« Depuis 6 mois, nous avons prouvé la valeur ajoutée de nos relais citoyens et responsables pour les transporteurs et les e-commerçants grâce à nos 41 000 Keepers. Cette levée va donc nous permettre d’offrir un service encore plus simple que ce nous apportons aujourd’hui, tout en étendant notre présence sur le territoire », explique Jessie Toulcanon, CEO et cofondatrice de Pickme.

"En accompagnant Pickme, nous répondons parfaitement à notre stratégie : soutenir l’ambition des entrepreneurs à impact de demain. L’approche des équipes répond ainsi aux enjeux actuels dus à la multiplication des livraisons à domicile et à l’impact carbone du dernier kilomètre. Grâce à cette levée, nous allons les aider à démocratiser leur concept et accélérer leur croissance." se réjouit Marc Menasé, CEO et fondateur de Founders Future.

Si GLS et DPD lui ont déjà donné leur confiance, la startup ambitionne grâce à cette levée de nouer de nouveaux partenariats avec les grands transporteurs européens afin de pouvoir étendre son service. En ligne de mire, un objectif de 100.000 voisins-relais d’ici la fin de l’année !