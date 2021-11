Cette première opération de croissance externe témoigne du dynamisme de Phytodia, qui passe le cap du million d’euros de chiffre d’affaires et prévoit une croissance de 25% en 2021, et ce malgré la crise sanitaire.

Phytodia élargit son portefeuille de marques aux produits d’hygiène

Garants de la qualité et de la provenance des plantes consacrées dans leurs produits, Les Laboratoires Phytodia et A.S.C.A. partagent des valeurs communes et prônent une cosmétique naturelle, éco-responsable et certifiée bio. C’est donc naturellement que Maud Siegel, fondatrice de A.S.C.A., et Régis Saladin, fondateur et directeur de Phytodia, ont fait affaire.

Située à Souffelweyersheim, à seulement 15 minutes du siège de Phytodia, la savonnerie A.S.C.A. développe depuis 2016 des produits cosmétiques Bio (savons, sérums et huiles), commercialisés sous la marque L’esperluète® dans des concepts stores, pharmacies, magasins bio et sur internet.

A travers ce rachat, Phytodia intègre les deux collaborateurs de A.S.C.A., mais aussi l’ensemble de ses outils de production (machines, matériel) et matières premières nobles. Phytodia acquiert également l’expertise de A.S.C.A. en matière de saponification à froid et ses process de fabrication.

Ce rapprochement permet par ailleurs à Phytodia de renforcer son offre en intégrant la marque L’esperluète® à son portefeuille. Les Laboratoires Phytodia comptent ainsi désormais 3 marques grand public et entend développer son offre avec le lancement de nouveaux produits d’ici à 2023, notamment sur le segment de l’hygiène avec de nouvelles références de savons, shampoings, etc.

« Nous partageons les mêmes engagements envers la planète et envers l’humain que ASCA. Le rachat de la société était une évidence, après une première collaboration réussie pour le façonnage de baumes à lèvres. Les compétences et le savoir-faire de la savonnerie nous permettent de nous lancer sur le marché incontournable de l’hygiène, qui tire son épingle du jeu même en pleine crise sanitaire. », explique Régis Saladin, fondateur et directeur de Phytodia.

« Ce rapprochement permet d’améliorer la capacité de production de la marque L’esperluète tout en bénéficiant de moyens plus importants pour continuer son développement et amorcer de nouveaux projets dans une équipe pluridisciplinaire. », assure Maud Siegel, désormais Responsable savonnerie de Phytodia.

Phytodia dévoile sa feuille de route pour atteindre les 1,5M€ de CA en 2022

Ce rachat s’inscrit dans la feuille de route de Phytodia qui mise depuis ses débuts sur une stratégie organique et ambitionne désormais d’accélérer son développement au travers d’opérations de croissance externe. A ce titre, l’acquisition de A.S.C.A. devrait être suivie d’une nouvelle opération dans les mois à venir.

« Malgré la crise, nous avons su investir et prendre le risque de saisir une opportunité qui avait du sens pour nous. Cette stratégie est payante et nous allons continuer à être proactifs et à l’écoute du marché pour maintenir notre rythme soutenu de croissance », poursuit Régis Saladin, fondateur et directeur de Phytodia.

Pour accompagner cette croissance, l’entreprise alsacienne, qui est passée de 6 à 14 collaborateurs au cours des 12 derniers mois, prévoit d’ores et déjà de nouveaux recrutements en 2022. De futurs investissements sont par ailleurs prévus pour renforcer ses outils de production de pointe.

Fort de cette stratégie, Phytodia, qui vient de dépasser le million d’euros de chiffre d’affaires, prévoit ainsi une croissance de 25% de son chiffre d’affaires en 2021 et vise les 1,5M€ de CA pour 2022.