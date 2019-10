La création du poste de COO pour Natixis Investment Managers et la nomination de Joseph Pinto – qui prendra ses fonctions dans les prochains mois – renforcent l’équipe de direction de Natixis Investment Managers ainsi que l’efficacité et la robustesse de son modèle opérationnel. Joseph Pinto sera rattaché à Jean Raby, directeur général de Natixis Investment Managers, membre du comité de direction générale de Natixis en charge de la gestion d’actifs et de fortune.

Philippe Setbon remplacera Matthieu Duncan qui a démissionné de son poste de directeur général d’Ostrum Asset Management afin de poursuivre d’autres intérêts. Philippe Setbon prendra ses fonctions à la fin du mois de novembre, Matthieu Duncan restant à son poste jusque-là.

François Riahi, directeur général de Natixis, a déclaré : « Avec Philippe Setbon et Joseph Pinto, nous accueillons au sein du comité exécutif de Natixis deux grands professionnels de la gestion d’actifs. Joseph Pinto, dont le profil international correspond parfaitement à notre dispositif, va apporter une plus-value importante à notre modèle multi-boutiques à un moment de transformation de cette industrie. Philippe Setbon va conduire une de nos initiatives stratégiques majeures qu’est la création avec la Banque Postale Asset Management d’un leader européen de la gestion assurantielle et fixed income dans une logique de développement. »

« Joseph et Philippe mettront leurs expériences reconnues et leurs expertises au service du développement commercial et de l’excellence opérationnelle de Natixis IM et d’Ostrum AM, contribuant ainsi à leur dynamique de croissance. Je tiens à remercier Matthieu Duncan pour sa contribution au succès de la transformation et du repositionnement de Ostrum AM, qu’il a dirigé pendant plus de trois ans », a ajouté Jean Raby, directeur général de Natixis Investment Managers.

Joseph Pinto a débuté sa carrière en 1992 au sein du Crédit Lyonnais, dans le domaine de la titrisation à New York avant de rejoindre Lehman Brothers à Londres dans la division Finances d’Entreprise. De 1998 à 2001, Joseph Pinto a été chef de projets chez Mckinsey & Cie à Paris. De 2001 à 2006, il a été président directeur général adjoint et membre du conseil d’administration de la Banque Privée Fideuram Wargny. Il a rejoint AXA IM en 2007 en tant que directeur du développement pour la France, l’Europe du Sud et Moyen-Orient. Il a ensuite pris la direction du département des marchés et de la stratégie d’investissement en 2011 et est devenu COO en 2014, membre du comité de direction d’AXA IM.

Philippe Setbon a commencé sa carrière en 1990 comme analyste financier chez Barclays Bank à Paris. Entre 1993 et 2003, Philippe a travaillé au sein du Groupe AZUR-GMF, d’abord comme gérant actions européennes, puis comme responsable de la gestion des actifs. Il est ensuite entré chez Rothschild & Cie Gestion en tant que responsable de la gestion des portefeuilles d’actions avant de rejoindre le Groupe Generali en 2004 où il a occupé plusieurs postes de direction, dont celui de directeur général de Generali Investments France et de CEO de Generali Investments Europe Sgr, et Chief Investment Officer du Groupe Generali. Il a rejoint Groupama en 2013 en tant que CEO de Groupama Asset Management. Philippe Setbon est vice-président de l’Association française de la gestion financière (AFG).