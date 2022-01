Il s’agit d’une étape clé pour Credit Suisse qui souhaite décliner dans les pays européens la fonction de « Investment Banking Advisory », lancée en juillet 2020, afin de combiner et d’intégrer les capacités mid-market de la banque d’investissement EMEA dans la gestion de patrimoine (WM) et de les combiner avec les équipes existantes de WM en matière de conseil et de M&A.

La nomination de Philippe Guez permet à Credit Suisse de développer son empreinte WM IBA en France, un marché stratégique pour la banque, afin de répondre encore davantage aux besoins de ses clients entrepreneurs en leur offrant des services en banque d’investissement intégrés et de pointe, au-delà du conseil en gestion de leur patrimoine.

En tant que Responsable de la couverture WM IBA France à compter du 5 janvier, Philippe Guez travaillera en étroite collaboration avec les équipes de Gilles Dard, Responsable Wealth Management pour la France, et de Bruno Hallak, Responsable de la banque d’investissement pour la France, la Belgique et le Luxembourg.

Philippe Guez rapporte aux Co-Responsables WM IBA Europe Coverage, Vincenzo De Falco et Stefan Gratzer, et à Valérie Landon, CEO de Credit Suisse France & Belgique, en France.

Philippe Guez apporte plus de deux décennies d’expérience, dont la plus récente chez Atlas Financial Solutions (ATFIS), où il était Associé en charge du conseil indépendant en fusions et acquisitions pour les petites et moyennes capitalisations. Avant cela, il a notamment occupé des fonctions chez Baycap, que Philippe Guez a lui-même fondé, et chez Merrill Lynch à Paris, où il était en charge des exécutions et des transactions en tant que Responsable des fusions et acquisitions pour la France.

Gilles Dard, Responsable Wealth Management pour la France, et Bruno Hallak, Responsable de la banque d’investissement pour la France, la Belgique et le Luxembourg, déclarent : « La création de cette nouvelle fonction et l’arrivée de Philippe Guez permettent à Credit Suisse France de renforcer encore la collaboration entre ses divisions et d’étendre l’éventail des services haut de gamme et sur-mesure que la banque met à la disposition de ses clients et plus particulièrement auprès des entrepreneurs ».

Pour Valérie Landon, CEO de Credit Suisse France & Belgique : « Ce recrutement important reflète la stratégie poursuivie par Credit Suisse d’investir dans les activités sur-mesure pour nos clients et les implantations à fortes perspectives de croissance. »

Biographie de Philippe Guez

Responsable en France de l’activité « Investment Banking Advisory » (IBA) de Credit Suisse au sein de la division « Wealth Management » (WM), à compter du 5 janvier.

Basé à Paris, Philippe Guez rapporte aux Co-Responsables Wealth Management Investment Banking Advisory Europe Coverage de Credit Suisse, Vincenzo De Falco et Stefan Gratzer, et à Valérie Landon, CEO de Credit Suisse France & Belgique, au niveau local.

Philippe Guez, 57 ans, est diplômé d’HEC (1987).

Il a débuté sa carrière en 1987 en tant que Associate en financement LBO à Paribas à Chicago avant de rejoindre la société Euris dans l’équipe d’investissement en 1989.

Il a été Vice-President en M&A à Deutsche Bank à Paris de 1993 à 1998, puis Responsable des fusions et acquisitions de Merrill Lynch en France entre 1998 et 2004.

Il a fondé Baycap en 2005, une boutique de conseil en M&A spécialisée dans le conseil small et midcap.

Avant de rejoindre Credit Suisse, Philippe Guez était Associé chez Atlas Financial Solutions (ATFIS) depuis 2014, conseil indépendant en fusions et acquisitions dédié aux entrepreneurs small et midcap.

Il a notamment conseillé : les actionnaires du groupe de conseil en RH et management BPI Group dans la reprise du groupe par la filiale LHH France d’Adecco (2021) ; le producteur indépendant d’énergie photovoltaïque Amarenco lors d’une levée de fonds de 150 millions € auprès de Tikehau Capital et IDIA en 2020 ; les actionnaires de l’expert en flaconnage plastique Pinard Beauty Pack lors de la cession à IK Investment Partners en 2017.v