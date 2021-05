Philippe Chupin, 40 ans, est diplômé de l’Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers et de Brest Business School. Il a exercé différentes fonctions au sein de la Chambre d’agriculture des Côtes d’Armor entre 2005 et 2015. Cette année-là, il a rejoint la filiale française du groupe danois DanBred ; il est aujourd’hui Directeur de DanBred France.

Il connaît bien le groupe Crédit Mutuel Arkéa, puisqu’il est impliqué dans la gouvernance depuis treize ans : à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Brieuc (22) en tant que membre (2008) puis président (depuis 2013) du Conseil d’Administration ; en tant que membre de Conseil d’Administration de la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne depuis 2016, dont il intègre le bureau un an plus tard, avant de rejoindre le Conseil d’administration du groupe Crédit Mutuel Arkéa en 2020. Depuis 2018, il était membre du Conseil de surveillance d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels ; il a été élu Président en avril 2021, prenant ainsi la suite de François Chatel atteint par la limite d’âge.