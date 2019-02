Après avoir racheté la société Parapharmazen en avril dernier, Pharmasimple confirme aujourd’hui sa stratégie de « build up » permettant au groupe de se positionner comme le leader de la parapharmacie en ligne avec l’acquisition du site « 1001 Pharmacies.com », plateforme de vente de produits de beauté, de santé et de bien-être basée à Montpellier. L’opération reste soumise à l’accord de l’Assemblée Générale des actionnaires de Pharmasimple qui se réunira dans les délais légaux.

Créée en 2011 et dirigée depuis 2017 par Julien Mazerolle, la plateforme « 1001 Pharmacies.com » dispose de 30 000 références en ligne (cosmétiques, compléments alimentaires, produits vétérinaires…) et attire chaque mois plus de 500 000 visiteurs.

Cette deuxième opération de croissance externe conforte de manière déterminante la stratégie SEO de Pharmasimple, 85% du trafic global de « 1001 Pharmacies.com » provenant du référencement naturel.

Le Groupe ainsi constitué revendique désormais plus de 1,3 million de visiteurs mensuels [1] , ce qui le place en tête des sites de e-commerce de vente de produits de parapharmacie en France.

Grâce à cette acquisition, Pharmasimple devient un acteur maîtrisant l’ensemble de la chaîne de valeur du ecommerce depuis le sourcing jusqu’à la vente aux particuliers, et offrant une gamme complète de produits à l’image des plus grandes « market place » du secteur.

Modalités de l’opération

L’acquisition de 100% du capital d’Enova Santé par la Société sera réalisée sur le fondement d’une valorisation des titres de la cible de 8 M€. Le paiement s’effectuera pour moitié en actions Pharmasimple au travers d’un rapport d’échange de titres et pour l’autre moitié par l’émission d’obligations convertibles avec un terme de 4 ans. L’apport se réalise sur une valorisation de Pharmasimple à 36,5 M€, en conséquence du prix retenu de 25 € l’action pour cette opération. À l’issue de l’opération, des business angels et le fonds d’investissement Newfund qui étaient précédemment actionnaires de « 1001 Pharmacies.com » deviendront actionnaires de Pharmasimple.

Une fois l’opération finalisée, Julien Mazerolle, le directeur général actuel d’Enova Santé, prendra la nouvelle fonction de directeur technique et responsable des projets stratégiques du Groupe.

L’intégration aura un impact immédiatement positif sur les résultats de Pharmasimple avec une contribution positive au chiffre d’affaires et à l’Ebitda dès 2019.

Pharmasimple va poursuivre sa stratégie d’acquisitions dans les prochains mois et envisage de procéder à une augmentation de capital afin de financer celles-ci.

« Nous sommes très heureux d’annoncer notre rapprochement avec 1001 Pharmacies. Par cette opération le groupe Pharmasimple devient le leader dans la parapharmacie en ligne en France en proposant un modèle complet de ecommerce. Après une première acquisition réussie, nous sommes prêts et rodés pour en réaliser une deuxième », commente Michael Willems, CEO de Pharmasimple.

Julien Mazerolle déclare : « Nous sommes heureux de rejoindre Pharmasimple. Ensemble, nous serons plus forts pour conquérir un marché en plein essor et nous imposer comme leader incontournable ».