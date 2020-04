Scope Ratings estime que l’économie mondiale connaîtra en 2020 la récession la plus brutale et la plus profonde jamais enregistrée depuis 2009, année noire de la crise financière marquée par une contraction de 0,1% du PIB mondial.

Aucune des plus grandes économies mondiales n’échappera aux répercussions de la pandémie sur les secteurs financier et macroéconomique. Scope anticipe une contraction d’environ 6,5% pour la zone euro en 2020, les replis les plus marqués étant attendus en Espagne (environ 8%) et en Italie (autour de 7,5%), puis en France, où l’économie devrait se contracter de 6,3%, et en Allemagne (5,2%). La Chine devrait enregistrer une croissance de seulement 4%, tandis que l’économie américaine se contracterait de 3,5% environ, et celle du Japon, de 4%.

“La récession liée à la pandémie aura un double impact sur la notation des dettes souveraines”, prévient Giacomo Barisone, en charge de la recherche sur les finances publiques chez Scope.

“Les implications cycliques de cette crise dépendront sur le court terme de la gravité et de la durée de la récession, avec des risques liés à l’augmentation des prêts non performants, du chômage et des défaillances d’entreprises”, souligne Giacomo Barisone.

“Les implications structurelles relèveront de l’extraordinaire mobilisation des instruments de politique monétaire et budgétaire pour répondre aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Cette mobilisation aura pour effet, à plus long terme, d’augmenter les taux d’endettement et d’affaiblir structurellement aussi bien les bilans du secteur privé que les comptes publics”, explique-t-il.

Hausse des taux d’emprunt et dépréciation des devises constituent deux facteurs de risque supplémentaires pour les notes souveraines.

Au nombre des pays les plus exposés figurent la Chine (notée A+/perspective négative), le Japon (A+/stable), l’Italie (BBB+/stable), l’Espagne (A-/stable), et la Turquie (BB-/négative).