Fondée en 2008 aux Pays-Bas, Catawiki est devenue la plateforme d’enchères en ligne pour les objets d’exception la plus visitée d’Europe, offrant une expérience sûre et fiable à plus de 10 millions d’utilisateurs passionnés. Chaque objet est soigneusement sélectionné par l’un de ses 240 experts spécialisés dans les objets de collection, allant des montres et des bijoux aux œuvres d’art, des objets de curiosité aux timbres ou encore du vin aux voitures de collection, et bien d’autres objets encore. Son modèle commercial unique confère à Catawiki un important niveau de confiance de la part de ses utilisateurs. Cela lui permet de retirer plus de 80 % de ses revenus de ses fidèles acheteurs et vendeurs qui viennent régulièrement.

Avec cette nouvelle levée de fonds, à laquelle l’actionnaire actuel Accel a également participé, Catawiki vise à accroître son nombre d’utilisateurs en investissant dans la technologie, le marketing et en engageant davantage d’experts à travers l’Europe. Cet investissement permettra également de fournir des liquidités à un certain nombre d’investisseurs précoces et d’employés.

« Notre mission est de devenir la destination la plus populaire pour les objets uniques dans le monde entier, à commencer par l’Europe. Cet investissement est la dernière confirmation que nous remplissons cette mission avec succès. C’est également une importante reconnaissance du travail acharné de notre équipe », explique Ravi Vora, CEO de Catawiki. « Je suis très heureux d’accueillir Permira parmi nos nouveaux partenaires. Leur expertise et leurs connaissances seront inestimables pour notre expansion sur d’autres marchés ».

Dipan Patel, Partner et Head of Consumer chez Permira, a déclaré : « Catawiki a créé la plateforme d’enchères rares et uniques par excellence, enchantant ses utilisateurs passionnés par la même occasion. Nous sommes ravis de soutenir Ravi et son équipe dans l’accélération de leurs investissements afin de soutenir leurs produits et services, leur marketing et leur expansion géographique ».

Martin Gibson, Partner chez Accel et Président du conseil d’administration de Catawiki, a déclaré : « Le modèle commercial de Catawiki est unique car il permet à chacun de découvrir et d’acheter des objets uniques qui l’aident à assouvir ses passions. Bien que l’entreprise soit déjà en pleine croissance avec des marges bénéficiaires saines, elle ne fait que démarrer son processus d’expansion. Et nous sommes évidemment ravis de participer à ce développement ».

Catawiki en France

La France est le marché où Catawiki connaît sa plus forte croissance. La valeur marchande brute (VMC) des acheteurs français en 2020 devrait augmenter de plus de 50 % par rapport à l’année dernière. Chez Catawiki, 60 employés se consacrent entièrement au marché français, dont plus de la moitié sont des experts français. Ils sont soutenus par l’équipe centrale basée au siège social de Catawiki à Amsterdam. Catawiki a pour objectif d’augmenter le nombre d’experts français d’un tiers l’année prochaine. Les catégories les plus populaires pour les acheteurs français en 2020 sont les bijoux et les montres, les voitures et motos de collection, et l’art. La catégorie sports et événements connait quant à elle la plus forte tendance avec une augmentation de 120 % en 2020 par rapport à la même période l’année dernière.