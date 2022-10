Le passage de ce cap symbolique illustre la volonté de la société de renforcer sa présence européenne, initiée en 2017 avec l’acquisition d’un premier portefeuille de bureaux en Allemagne.

Une présence européenne en expansion

La société de gestion PERIAL Asset Management dispose aujourd’hui d’un parc immobilier de 6 milliards d’euros dont 1 milliard correspond à des immeubles localisés hors de France.

Initiés en janvier 2017 par l’acquisition du portefeuille de dix immeubles de bureaux en Allemagne, PERIAL Asset management a depuis acheté des immeubles aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, en Belgique et au Portugal. PERIAL Asset Management est ainsi présent dans la quasi-totalité des pays d’Europe de l’Ouest, et sur plusieurs classes d’actifs : bureaux, commerces, hôtellerie et hébergement géré.

« Notre politique d’investissement est désormais résolument tournée vers l’Europe, où les opportunités d’acquisitions sont plus nombreuses que sur le marché français, tendu et compétitif. Les pays de la zone Euros sont des marchés solides, profonds et sans risque de change. En investissant dans différents pays, nous associons ainsi une diversification géographique à la diversification typologique pour nos porteurs de parts. Comme pour nos investissements en France, nos équipes restent extrêmement exigeantes dans le choix des immeubles, et les critères ESG restent primordiaux pour répondre à nos obligations réglementaires et aux demandes de nos clients investisseurs ou locataires. » précise Loic Hervé, Directeur général Délégué PERIAL AM.

Une réorganisation de la gestion guidée par la prise en compte des critères ESG

Pour intégrer au mieux les actifs situés hors France, PERIAL Asset Management a repensé l’intégralité de sa chaîne d’investissements et de gestion locative, qui reste internalisée.

Une équipe dédiée à l’Europe, composée d’une dizaine de collaborateurs, gère ainsi depuis Paris plus de 60 immeubles situés hors de France au travers d’une exigeante grille de critères ESG.

Pour assurer un relai de terrain, un partenariat a été tissé avec des partenaires européens de premier plan.

Une dynamique européenne à long terme

« Ce cap du milliard d’euros d’actifs européens sous gestion est une étape importante dans la vie de la société de gestion. Elle illustre notre ambition européenne initiée dès 2017 afin de profiter de la profondeur de ce marché à la fois en termes de pays mais également de typologies d’actifs. Si notre cœur de métier reste le bureau, nous diversifions nos acquisitions à d’autres secteurs comme la santé, où l’hospitalité au sens large. La prise en compte des critères ESG restent notre fil rouge en France comme ailleurs en Europe pour toujours mieux répondre aux attentes réglementaires et aux besoins de tous nos clients : locataires, partenaires et investisseurs » conclut Eric Cosserat, Président Directeur Général PERIAL AM.