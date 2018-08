Real I.S. a distribué environ 84 millions d’euros à ses investisseurs privés au titre de l’exercice 2017, dont environ 79 millions à ceux ayant investi dans ses fonds immobiliers. Le taux de retour moyen sur investissement généré par les fonds immobiliers de REAL I.S. est estimé à 4,6%.

Les fonds investissant dans des actifs situés à l’étranger ont été particulièrement performants et contribuent de manière significative aux très bons résultats affichés par le groupe, avec un taux de rendement moyen de 5,4%.

Les fonds australiens se positionnent toujours en tête, avec un rendement moyen de 6,1%.

« En 2017, la gestion d’actifs dynamique de REAL I.S. est restée le facteur-clé de ces succès d’investissement, tant dans les secteurs privés qu’institutionnels. Au total, nous avons loué plus de 155 000 m² de nouvelles surfaces, en incluant bien entendu l’intégralité de la Tour Alpha à Amsterdam », commente Georg Jewgrafow, CEO of Real I.S. AG.

« En immobilier de commerce, nous avons, à Hambourg, modernisé le centre commercial Hamburg Meile ainsi que le Schönhauser Allee Arkaden de Berlin. À l’international, c’est le complexe de bureaux Blaak House de Rotterdam qui a fait l’objet d’un repositionnement pour afficher désormais de belles performances », ajoute Georg Jewgrafow.

« Nous continuons d’identifier des opportunités très prometteuses pour nos investisseurs, notamment sur les marchés de l’immobilier de bureaux en Allemagne, en France, en Espagne et aux Pays-Bas », poursuit Georg Jewgrafow. Depuis l’ouverture des bureaux d’Amsterdam et de Madrid, Real I.S. est désormais présent dans cinq pays européens.

À ce jour, REAL I.S. gère plus de 6 milliards d’euros d’actifs, représentant une surface brute de 2,2 millions de mètres carrés, avec un taux de commercialisation de 97%.