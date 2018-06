L’entreprise a déjà réalisé un chiffre d’affaires de 13,4 millions d’euros en 2017, première année de commercialisation. Ce chiffre d’affaires a déjà été doublé à fin mai 2018 et les fondateurs tablent sur une croissance d’au moins 500% cette année. Cette performance est portée par un modèle unique de distribution, conçu et déployé par PerfectStay. Il utilise une technologie développée en interne, innovante, puissante, rapide et totalement optimisée sur mobile. Elle permet aux grandes marques de proposer à leurs clients une offre exclusive et très qualitative de voyages. A peine lancés, les fondateurs lèvent 15 millions d’euros auprès de Partech et Felix Capital afin de porter rapidement leurs ambitions à l’international avec une priorité mise sur les marchés européens, en particulier la Grande Bretagne et l’Allemagne. Elle va également servir à renforcer rapidement les ressources technologiques et humaines pour offrir un service toujours plus innovant à leurs clients.

Un modèle unique qui fait oublier la marque blanche en produisant des résultats jusqu’à 20 fois supérieurs

Les fondateurs de PerfectStay, qui ont évolué à la tête de grands comptes du digital ou du tourisme (Publicis, Lastminute, Karavel-Promovacances, Ecotour), ont décidé de mettre à profit leur expertise en créant une solution innovante à destination des grandes marques, notamment de l’e-commerce, du transport aérien et des médias. Ceci, pour leur permettre de proposer à leurs clients des voyages de qualité à prix très intéressants, incluant le vol et l’hôtel.

La proposition de PerfectStay repose sur la création d’une offre BtoBtoC exclusive à chaque partenaire, contrairement aux dispositifs en marque blanche qui proposent des produits identiques pour tous les acteurs. Ainsi, l’offre de voyages est propre à chaque marque et prend en compte les attentes de ses clients, lui permettant de générer jusqu’à 20 fois plus de ventes qu’avec un modèle traditionnel.

Une plateforme innovante au service des partenaires de PerfectStay et de leurs clients

Développement du site internet et mobile, sélection des produits, activation des leviers marketing et gestion de la relation clients sont entièrement pris en charge par les équipes de PerfecStay qui comptent déjà 80 collaborateurs (200 d’ici 2019). La solution proposée par l’entreprise est fournie clé en main et permet à ses partenaires de déployer rapidement une offre de voyages attractive et unique. Des grandes marques telles qu’Air France, Vente Privée, Emirates, ou encore Corsair l’ont bien compris et lui font déjà confiance.

La technologie déployée et conçue par PerfectStay répond aux attentes des clients utilisant désormais leurs smartphones pour réserver leurs vacances. Cette plateforme, rapide, fluide et conçue pour la navigation mobile, est l’une des plus performantes en Europe. Elle permet de proposer des offres de voyage flexibles avec un choix très large de villes de départ et de durées de séjour.

« L’équipe de fondateurs de PerfectStay, c’est la combinaison rare entre une très grande expertise dans leur domaine et des compétences parfaitement complémentaires. Ils ont su approcher le juteux marché du travel package par un angle nouveau, celui du B2B, ce qui leur a permis de s’affranchir des coûts d’acquisition élevés du secteur. Ce qui nous a convaincu, c’est cette très belle équipe, un business model innovant et la proposition de valeur » résume Philippe Collombel, Managing Partner chez Partech.

« Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe très expérimentée de PerfectStay. Le domaine du voyage en ligne est un marché énorme et la croissance très rapide de PerfectStay depuis son lancement en 2017 nous a impressionnée. Grâce à son modèle innovant et sa technologie très différenciée, PerfectStay permet à ses partenaires d’offrir un nouvel univers de voyages de qualité à leurs audiences respectives. Nous travaillerons avec l’équipe pour accélérer son développement international et pour continuer à faire croître l’activité en France », ajoute Frédéric Court, Managing Partner de Felix Capital et administrateur de PerfectStay.