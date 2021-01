La fintech, pionnière des solutions de comptabilité augmentée créée il y a moins d’un an, annonce avoir bouclé un nouveau tour de table auprès notamment de ses investisseurs historiques Global Founders Capital et Partech. Devant le succès rencontré par sa solution de tenue comptable augmentée, Pennylane enrichit son offre pour permettre à tous les dirigeants d’entreprise de reprendre le contrôle de leurs finances et propose désormais sa plate-forme en mode SaaS pour les dirigeants d’entreprise.

Une success-story pour la start-up qui permet aux dirigeants de reprendre le contrôle de leurs finances

Lancée en janvier 2020 à la veille du grand confinement par les fondateurs de PriceMatch - revendu à Booking.com en 2015 - Pennylane met la richesse des données comptables au service des entrepreneurs pour les aider à piloter finement leur activité au quotidien. Après avoir réalisé, via son groupe, une levée de fonds en amorçage de 4 millions d’euros auprès de Global Founders Capital, Partech et Kima Ventures en mai 2020, Pennylane connaît une dynamique de croissance rapide. En 1 an d’existence, la start-up a généré un chiffre d’affaires de plus 2 millions d’euros, recruté une trentaine de comptables et quinze développeurs et accompagne au quotidien plus de 500 clients (principalement des startup, TPE/PME, e-commerçants et restaurateurs).

Pennylane a été créée pour permettre aux dirigeants d’entreprise d’accéder à tout moment à leurs données financières complètes, fiables et à jour, afin de prendre les bonnes décisions de gestion. Le constat était clair : les outils étaient trop nombreux et mal synchronisés entre eux, la collaboration avec les experts-comptables archaïque et la visibilité sur l’activité et la trésorerie, cruellement absente. Pennylane a ainsi mis au point un service d’expertise-comptable innovant, Pennylane Compta, qui réconcilie comptabilité et pilotage notamment grâce à l’utilisation d’une plateforme partagée entre l’expert-comptable et l’entreprise.

Cette année si particulière a permis de mettre en lumière le rôle clef de tiers de confiance et d’accompagnement du dirigeant que joue l’expert-comptable. Les dirigeants sont attachés à leur expert-comptable mais peuvent parfois être frustrés des outils à disposition limitant la collaboration ainsi que la visibilité en temps réel sur les données financières de son entreprise. Pennylane a donc décidé d’aller encore plus loin et lance sur le marché, une nouvelle solution centralisant toutes les données d’achats, de vente et de transactions bancaires pour en faire un vrai outil de pilotage et de prise de décision des dirigeants d’entreprise. Avec bien sûr la possibilité pour un dirigeant d’y donner accès à son expert-comptable et pour ce dernier, d’y tenir la comptabilité. C’est ainsi qu’est née la solution Pennylane, positionnant l’entreprise comme le premier acteur à proposer un service de pilotage financier complet qui facilite la prise de décision.

Pour Arthur Waller, co-fondateur de Pennylane, “Grâce à cette nouvelle levée de fonds, Pennylane va pouvoir poursuivre pleinement sa mission d’accompagnement des dirigeants, dans ce contexte de crise et de transformation numérique à marche forcée. Nous franchissons également une nouvelle étape de notre développement en renforçant notre offre avec la première plateforme de pilotage financier qui intègre automatiquement toutes les données pour une vision claire du business et un pilotage en temps réel. Entièrement développée en interne, cette solution est connectée à de nombreux outils tiers et offre une expérience utilisateur de qualité intégrant des fonctionnalités extrêmement poussées pour en faire un véritable outil de prise de décision au quotidien. Pour Pennylane, le numérique seul ne peut rien faire, il doit être un outil au service des dirigeants et des comptables, ainsi augmentés.”

Pour David Sainteff, Partner chez Global Founders Capital : "Nous avons été convaincus dès le début par la pertinence du positionnement de Pennylane et la vision novatrice de ses co-fondateurs. En un an d’existence, Pennylane a prouvé sa capacité à répondre à un besoin croissant des entreprises : avoir accès à toutes ses données financières au même endroit, constituant une valeur ajoutée stratégique en pleine crise économique. Nous soutenons l’idée que Pennylane deviendra l’Operating System financier des TPE-PMEs européennes dans les cinq ans à venir. Nous sommes donc ravis de participer à ce nouveau tour de table qui va permettre à la société de déployer encore plus rapidement son offre.”

Accéder enfin à toutes les données financières de son entreprise au même endroit

Pennylane est une plateforme unique en son genre : elle centralise toutes les sources qui sont aujourd’hui fragmentées - banque, achats, vente, caisse, services d’encaissement - pour permettre aux dirigeants d’avoir enfin une vision globale de leurs finances.