La fintech, créée en 2020, qui accompagne plus de 1 000 dirigeants d’entreprises et 100 cabinets comptables, réalise une nouvelle capitalisation, 6 mois après un tour de table de 15 millions d’euros

Sequoia Capital, géant américain du capital-risque connu pour ses investissements auprès de Google, PayPal ou encore Stripe, choisit Pennylane pour son premier investissement en France

Pennylane ambitionne ainsi de devenir l’Operating System financier des PME et start-up européennes en investissant sur le développement de sa plateforme tout-en-un dédiée aux dirigeants et aux experts-comptables et en étoffant ses équipes tech, produit et design

D’abord positionnée comme une solution associant plateforme de gestion et cabinet d’expertise comptable en ligne, Pennylane annonçait en janvier 2021 se focaliser sur le développement et la commercialisation de sa plateforme via une capitalisation de 15 millions d’euros auprès de ses investisseurs historiques, Global Founders Capital et Partech.

Six mois plus tard, le succès rencontré par Pennylane est incroyable : plus de 1 000 dirigeants d’entreprises et plus de 100 cabinets comptables pilotent désormais leur activité depuis la plateforme. Face à cette forte adoption, Pennylane souhaite une nouvelle fois accélérer et renforcer son positionnement de plateforme, via une nouvelle capitalisation de 15 millions d’euros auprès d’un des fonds d’investissement les plus prestigieux de l’écosystème tech international.

Premier investissement en France Sequoia Capital, Pennylane rejoint les très célèbres Stripe, Paypal ou Square au portefeuille du fonds d’investissement lui apportant ainsi son expertise de la fintech et des plateformes.

Pour Luciana Lixandru, Partner de Sequoia Capital : "Nous avons rencontré énormément de sociétés du secteur de la fintech en Europe. Pour nous, Pennylane est en train de devenir la plateforme financière la plus prometteuse d’Europe, grâce à son positionnement de plateforme all-in-one et la richesse de ses connectivités. Nous sommes ravis de faire de Pennylane notre premier investissement en France et de miser sur cette équipe exceptionnelle pour que toutes les start-up, TPE et PME, puissent améliorer leur collaboration avec leur comptable."

Arthur Waller, CEO et co-fondateur de Pennylane : “Nous sommes fiers d’annoncer ce nouveau tour de table avec Sequoia Capital, qui constitue une belle preuve de confiance dans le modèle Pennylane. Cela nous conforte dans notre vision et notre ambition : faire émerger le meilleur Operating System financier des startup et PME au niveau européen. Pennylane est une plateforme centralisatrice et ouverte, qui peut se connecter à tous les outils des dirigeants et qui permet à l’expert-comptable d’utiliser le même outil que son client, de communiquer avec lui et en donnant accès aux données à jour de l’entreprise à l’un et l’autre. C’est ce modèle innovant et stratégique pour son business que nous souhaitons offrir aujourd’hui à toutes les entreprises françaises et, à terme, européennes”.

Avec ce positionnement de plateforme tout-en-un pour les dirigeants et les experts-comptables, Pennylane se place comme l’alliée des experts-comptables, en leur permettant de se focaliser sur leur mission de conseil. Le dirigeant, en se connectant quotidiennement à la plateforme, facilite ainsi la récupération de données pour son expert-comptable.

Le chef d’entreprise, qui a désormais une vision claire en temps réel sur les performances financières de son entreprise grâce à Pennylane, peut utiliser la plateforme avec son propre expert-comptable, internalisé ou externalisé, ou bien faire appel à Pennylane pour lui sélectionner le meilleur professionnel en lien avec son métier et sa situation géographique.