Paul Hastings (Europe) LLP a conseillé Tikehau Investment Management dans le cadre du financement unitranche permettant le refinancement de la dette existante du groupe Alkan ainsi que le financement de l’acquisition par le groupe Alkan de SECA Automatismes, PME française spécialisée dans l’électronique et l’électromécanique civiles et militaires.

Créé en 1923, Alkan est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux des systèmes d’emports et d’éjection pour l’aéronautique militaire et civil. Alkan est un OEM reconnu pour la fiabilité de ses équipements critiques et sa forte capacité d’innovation.

SECA Automatismes démontre son savoir-faire dans la conception et la réalisation d’équipements dans les secteurs aéronautique, défense, spatial, ferroviaire et industrie. Avec ses 30 collaborateurs, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires de plus de €7 millions.

Par cette acquisition, Alkan devient le seul équipementier européen à couvrir l’ensemble des besoins sur ce segment.

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère €15,9 milliards d’actifs (au 30 septembre 2018) et dispose de €2,3 milliards de fonds propres (au 30 juin 2018). Le Groupe investit dans différentes classes d’actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau Investment Management, sa filiale de gestion d’actifs qui opère pour le compte d’acteurs institutionnels et privés.

L’équipe de Paul Hastings était composée d’Olivier Vermeulen (associé), de Tereza Courmont-Vlkova (collaboratrice) et de Louis Fearn pour les aspects de financement.