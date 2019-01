« J’aime mon patrimoine », le plus important média online dédié au patrimoine

J’aime mon patrimoine est le premier média social dédié au patrimoine culturel et spécialiste de la communication digitale dans les secteurs de la culture et du tourisme.

Co-fondé en 2015 par Patrick de Carolis créateur de l’émission Des Racines et des Ailes et directeur du musée Marmottan-Monet ; Jean-Luc Orabona, réalisateur et producteur de télévision et Florent de Carolis, ingénieur en télécommunications, président de la société « J’aime mon patrimoine », le site se veut fédérateur pour tous les amoureux du patrimoine.

« J’aime mon patrimoine » est un lieu de découverte, de partage et de détente autour du patrimoine culturel et naturel français et de ceux qui le font vivre. Chaque semaine, le média propose des histoires, des idées de voyages, des évènements et des jeux, pour vivre une expérience enrichissante et ludique.

Le rachat de « J’aime mon patrimoine » par Patrivia ne changera rien à la ligne éditoriale, et celui-ci sera désormais géré par Marie Petitot, nouvelle arrivée dans l’équipe Patrivia au poste de chargée de communication. La jeune femme, qui gère déjà le blog Plume d’histoire et a écrit le livre Royales Passions, va développer la visibilité que Patrivia peut s’offrir auprès des collectivités territoriales et autres institutions pour mettre en avant les beautés des régions françaises et belges et de leurs savoirs-faires.

« La complémentarité entre Patrivia et J’aime mon patrimoine et l’expertise de ce dernier en tant que plus gros média en ligne dans le patrimoine en font un réel atout pour Patrivia. J’aime mon patrimoine fédère à ce jour une communauté de 90.000 personnes ; nous visons le double dans un an » affirme Christian Clarke de Dromantin, co-fondateur et directeur de Patrivia.

Le premier site de promotion et de billetterie en ligne dédié au patrimoine culturel

Soutenu par le ministère de la Culture et par Stéphane Bern en personne, Patrivia rassemble les monuments et sites culturels, publics et privés, ouverts à la visite. La startup participe à la promotion du patrimoine en lui offrant une visibilité accrue et en permettant aux visiteurs d’acheter en ligne leurs tickets d’entrée.

Le rachat de « J’aime mon patrimoine » par Patrivia va permettre à cette dernière d’augmenter sa visibilité par une mise en lumière de son offre auprès des lecteurs de « J’aime mon patrimoine ».

Patrivia souhaite faire grossir la communauté des passionnés du patrimoine, permettre une meilleure distribution de son offre et envoyer un signal fort à l’ensemble des acteurs qui la suit. En effet, malgré l’intérêt pour le patrimoine culturel - 67 % des Français juge urgente la protection du patrimoine de proximité [1] - l’offre disponible sur Internet est très fragmentée voire inexistante. Et il s’agit de coordonner l’intérêt grandissant du public pour le patrimoine culturel français avec l’évolution des usages de consommation vers les nouveaux supports digitaux.

Aujourd’hui, Patrivia est la première billetterie en ligne avec plus de 300 lieux entre la France et la Belgique. Avec cette acquisition, Patrivia souhaite le faire savoir et devenir à terme la référence de la billetterie en ligne pour les visites culturelles.

Samedi 19 janvier 2019 Patrivia est lauréat au prix Start-up et citoyenneté aux Assises du Vivre ensemble, à Rennes et a été sélectionnée parmi 5 start-ups.