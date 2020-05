Créée en 2009 par Frédéric Gilbert, Solon Entrepreneur Office est une structure dédiée aux entreprises et aux grandes associations. Solon Entrepreneur Office accompagne les dirigeants

dans leurs prises de décisions financières et patrimoniales (personnes physiques et holdings) ; une de ses spécificités est de conseiller l’investissement financier des trésoreries d’associations et des trésoreries d’entreprise, en particulier en cas d’excédents de fonds propres.

A l’issue de l’opération, Frédéric Gilbert conserve 20 % de la société Solon Entrepreneur Office et s’associe au groupe Patrimmofi .

Georges NEMES, Président de Patrimmofi se réjouit de ce rapprochement : « Solon Entrepreneur Office nous permet de renforcer notre expertise dans le conseil aux chefs d’entreprise, y compris dans des domaines très spécialisés ».

Et il ajoute : « Frédéric Gilbert est un remarquable professionnel qui fait de Solon Entrepreneur Office un acteur incontournable de la gestion de patrimoine des chefs d’entreprise ».

Frédéric Gilbert, Fondateur et Directeur de Solon Entrepreneur Office : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’apporter à Patrimmofi notre savoir-faire et de nous appuyer sur la dynamique du groupe pour renforcer les services apportés à notre clientèle ».

Sportif passionné, il tient à rappeler ses ambitions : « Nous portons des valeurs fortes que nous voulons retrouver chez nos partenaires et fournisseurs ; en 10 ans nous avons su créer et fidéliser un réseau fiable qui partage notre éthique ».

Cette opération conforte la stratégie de développement de Patrimmofi dont l’objectif est d’atteindre le milliard d’euros d’encours avec une collecte annuelle de 200 millions d’ici 2023.