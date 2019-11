Patrick Simion a rejoint BNPP AM en septembre 2018 en tant que Responsable des affaires publiques. Il est basé à Paris et rapporte directement à Frédéric Janbon.

En tant que Directeur de Cabinet, Patrick Simion accompagne et soutient la direction dans toutes les prises de décision et participe à la coordination et à l’exécution des initiatives stratégiques. Cette nouvelle fonction s’ajoute également à celle de Responsable des affaires publiques de BNPP AM qu’il occupe depuis septembre 2018. A ce titre, Patrick Simion a pour mission de représenter BNPP AM et d’accroître sa visibilité auprès des organisations et instances de régulation françaises, européennes et internationales.

*****

Patrick Simion a été assistant parlementaire au Parlement Britannique puis a travaillé à la Direction générale du Trésor. Il a rejoint l’Autorité des marchés financiers (AMF) en 2015 puis est devenu, en 2016, adjoint au Directeur de la Division expertise juridique, doctrine opérationnelle et gestion complexe de la direction de la Gestion d’Actifs de l’AMF. Depuis septembre 2018, il est Responsable des Affaires Publiques de BNP Paribas AM.

Patrick est diplômé de l’Ecole Polytechnique et possède un Master en politique publique et administration de la London School of Economics.

Il est également Président du Groupe de Travail Brexit à l’Association Française de Gestion (AFG) et enseigne les Mathématiques financières à Sciences Po Paris.