Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses salariés, annonce le recrutement de 6 professionnels de l’investissement pour renforcer ses compétences en gestion obligataire européenne. L’équipe, qui sera basée à Paris, compte 5 gérants et 1 analyste quantitatif tous débauchés chez BNP Paribas Asset Management.

Cette équipe est dirigée par Patrick Barbe qui compte 30 ans d’expérience en investissement. Chez BNP Paribas, Patrick Barbe était Directeur des investissements Euro Sovereign & Aggregate Fixed Income et responsable de la gestion d’environ 49 milliards d’euros d’encours. Patrick Barbe sera épaulé par les gérants Yanick Loirat, Vito Cavaliere, Antonio Serpico et Sergejs Prala et par Leang You Tran en tant qu’analyste quantitatif. Quatre de ces gérants ont travaillé étroitement ensemble pendant plus de sept ans.

Cette nouvelle équipe obligataire rejoint une plateforme obligataire mondiale de 133 milliards de dollars d’encours au 30 juillet 2018, avec plus de 160 professionnels de l’investissement, dont 42 basés en Europe. Dans les prochains mois, Neuberger Berman prévoit de lancer plusieurs fonds et stratégies de gestion obligataire européenne.

Brad Tank, Directeur des Investissements obligataires souligne : « Patrick Barbe et ses collaborateurs sont reconnus en tant que leaders en gestion obligataire européenne. Leur expertise vient améliorer et renforcer notre franchise obligataire mondiale intégrée. De plus, ils partagent notre engagement à travailler en étroite collaboration avec les clients et ont une longue expérience en gestion de portefeuilles dédiés et personnalisés, correspondant aux besoins spécifiques de chaque client. »

Patrick Barbe, Gérant Senior ajoute : « Neuberger Berman est une société centrée sur l’investissement avec une présence croissante en Europe. Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre une organisation qui dispose d’une recherche rigoureuse et d’une approche de l’investissement qui favorise une forte collaboration entre les différents centres d’investissement à travers le monde. »

Dik van Lomwel, Directeur EMEA et Amérique latine chez Neuberger Berman, conclue : « Nous sommes ravis que Patrick et son équipe aient choisi Neuberger Berman, apportant une expertise obligataire régionale dédiée à notre plateforme mondiale et nous permettant de mieux répondre aux besoins de nos clients. Ils seront basés dans notre bureau à Paris, ajoutant ainsi un nouveau centre d’investissement européen à notre implantation régionale, qui compte déjà Londres, Milan et La Haye. »