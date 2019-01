Pascal Duval, responsable des Solutions Retail

Pascal Duval commence sa carrière en tant que trader en matières premières et devises à Paris (Riz & Denrées, 1985), puis comme consultant en investissement auprès d’investisseurs institutionnels, de gestionnaires d’actifs, de banques et compagnies d’assurance chez Watson Wyatt. Il a ensuite rejoint Russell Investments pour lequel il a ouvert le bureau de Paris (1995) et développé les activités en Europe continentale et au Moyen-Orient. En 2011, il y a été nommé CEO pour la région EMEA (Europe, Moyen Orient et Afrique) et est devenu membre du Comité exécutif mondial de Russell Investments.

Au bout de 22 années passées chez Russell Investments, Pascal Duval a décidé en 2017 de fonder Duval Capital LLP, une société de recherche et de conseil en gestion de fortune et d’actifs. Cette même année, il a été nommé président de la Fondation caritative « Voluntary Solidarity Fund International » lors de sa constitution et nommé Président du fonds d’investissement Aberdeen Standard Logistics European Income Trust plc.

Pascal Duval est titulaire d’une licence de droit de l’Université de Paris X. Il est également diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences-Po, Paris) et de l’INSEAD.

Julien Fontaine, responsable des partenariats

Julien Fontaine commence sa carrière en 1999 au Ministère des Affaires Etrangères, en tant que conseiller. En 2000, il intègre McKinsey & Company et, en 2009, devient directeur associé en charge des services financiers. En septembre 2011, Julien Fontaine rejoint Crédit Agricole S.A. en tant que directeur de la stratégie avant de devenir, en 2014, CEO Japon d’Amundi puis responsable du marketing retail pour l’ensemble du groupe Amundi en janvier 2018. Il est membre du Comité exécutif d’Amundi.

Licencié en Droit et diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et de l’ESSEC, Julien Fontaine est ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration.