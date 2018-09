Partech annonce le dixième investissement de son fonds Partech Growth dans Evaneos, la plateforme leader du tourisme expérientiel. Ce tour de financement est l’un des plus importants en France en 2018.

Partech mène le tour de financement de €70 millions d’Evaneos. D’autres nouveaux investisseurs tels que Level Equity (investisseur de growth equity basé aux Etats-Unis) et Quadrille Capital, ainsi que les actionnaires existants XAnge, Serena Capital et Bpifrance, ont également participé.

Evaneos est une marketplace en ligne qui met en relation les voyageurs avec des agences de voyage locales soigneusement sélectionnées pour créer des voyages sur-mesure dans le monde entier. L’entreprise, leader européen du marché, en a été l’un des pionniers, et souhaite aujourd’hui accélérer son développement international. Le prochain défi d’Evaneos est de poursuivre sa forte croissance et de développer son concept de relation directe avec les locaux en dehors de l’Europe. L’Amérique du Nord a été définie comme la première grande zone d’investissement. A terme, l’objectif de l’entreprise est de devenir la marque mondiale de référence pour du tourisme expérientiel personnalisé et authentique.

Le fonds de growth américain Level Equity (avec qui Partech a déjà co-investi dans la marque de design en ligne Made.com) participe aussi au tour. Level Equity va faire bénéficier Evaneos de sa connaissance du marché nord-américain pour soutenir l’internationalisation de l’entreprise.

Bruno Crémel, General Partner à Partech, explique l’investissement : “La pertinence de la proposition de valeur innovante d’Evaneos découle d’une compréhension très fine des attentes des voyageurs et des agences locales. C’est la force de cette vision d’Éric et Yvan, couplée à une capacité d’exécution opérationnelle et technologique hors pair, qui explique le succès croissant d’Evaneos auprès des voyageurs ; de même, la contribution essentielle d’Evaneos au développement des agences locales et la constante expansion de ce réseau de partenaires internationaux sont autant de signaux qui nous ont convaincus d’accompagner Evaneos dans cette nouvelle phase de croissance”

La maturité du marché tech européen confirmée

L’investissement de Partech dans Evaneos s’ajoute à une longue liste de financement de grandes entreprises tech et numériques européennes en forte croissance, dirigées par des fondateurs remarquables, qui ont toutes atteint une position de leader sur le continent. Elles attirent des talents exceptionnels et suscitent l’intérêt à la fois des clients et des investisseurs à l’échelle mondiale. De tels leaders comprennent la marque de design en ligne Made.com (R-U) ; la marque de mode en ligne NA-KD (Suède) ; le logiciel en Saas d’intelligence des réseaux sociaux Brandwatch (R-U) ; le disrupteur de la gestion de contenu d’entreprise M-Files (Finlande) ; la plateforme de notation RSE EcoVadis (France) ; la suite de marketing digital pour PME Sendinblue (France).

Des ressources supplémentaires pour l’équipe de Partech growth

Partech renforce également son équipe de Growth avec la promotion de Victor Huberson, basé à Paris, comme Principal et l’arrivée d’Henrik Grosse Hokamp en tant qu’Associate basé à Berlin.

Victor Huberson a rejoint Partech en Octobre 2017 après cinq ans dans la banque d’investissement Bank of America Merrill Lynch.

Henrik Grosse Hokamp a rejoint Partech en 2015 et a travaillé sur les investissements d’amorçage et de venture. Dorénavant, il travaille sur les investissements de growth et partage son temps entre Berlin et Paris. Avant de rejoindre Partech, Henrik a travaillé pour High-Tech Gründerfonds à Bonn.