Partech est également fier d’annoncer sa présence en Afrique de l’Est avec l’arrivée dans l’équipe de Ceasar Nyagah, Directeur d’investissement basé à Nairobi au Kenya.

Avec le soutien d’institutions financières majeures et de partenaires corporate stratégiques du monde entier

Partech Africa a reçu l’appui de plus de 40 investisseurs aux profils complémentaires et internationaux.

Toutes les institutions financières de premier plan qui mènent les investissements en Afrique soutiennent le fonds : après la Banque Européenne d’Investissement (BEI), l’IFC, membre du groupe de la Banque Mondiale, et Averroès Finance III (fond de fonds géré par Bpifrance et Proparco), Partech Africa est soutenu par KfW, la Banque allemande de développement (au nom du BMZ, le Ministère allemand de la Coopération économique et du Développement), FMO, la Banque néerlandaise de développement et le Groupe de la Banque Africaine de Développement.

Du côté des partenaires corporate, Partech Africa était soutenu dès son lancement par l’un des principaux acteurs du mobile en Afrique, Orange, et d’autres acteurs stratégiques dans les marchés émergents comme Edenred et JCDecaux Holding. Ces investisseurspionniers ont été rejoints par d’autres acteurs globaux de renom comme Bertelsmann et L’Oréal ainsi que des champions africains tels que le Groupe Axian et TEXAF.

Partech Africa s’appuiera aussi sur plus de 25 entrepreneurs à succès qui se sont engagés à soutenir via le fonds une nouvelle génération d’innovateurs.

Un acteur africain majeur

Avec ce closing final, Partech Africa confirme sa position de plateforme de référence pour le financement de la tech sur le continent, avec une forte capacité à mobiliser bien plus de capital via ses partenaires.

Le fonds se positionne sur des tours de financement en série A et B dans des startups qui changent la façon dont est utilisée la technologie dans l’éducation, la mobilité, la finance, la logistique, l’énergie, etc. Il a déjà réalisé deux investissements en 2018 : TradeDepot au Nigeria et Yoco en Afrique du Sud et prévoit de conclure plus d’investissements en 2019.

« Nous sommes très fiers de voir des investisseurs internationaux de premier plan s’unir autour de notre ambition de soutenir des entrepreneurs extraordinaires qui créent des champions numériques pour l’Afrique et les marchés émergents » dit Cyril Collon, General Partner chez Partech. « Nos premiers investissements dans Yoco et TradeDepot sont des cas remarquables de la façon dont ces champions peuvent transformer des secteurs entiers tels que le retail et le paiement dans cette région ».

Une équipe d’experts en croissance

Partech Africa a également étoffé ses équipes avec deux directeurs d’investissement qui rejoignent les General Partners Cyril Collon et Tidjane Dème.

Matthieu Marchand, qui travaillait précédemment pour le fonds Partech Growth, a rejoint Partech Africa en tant que Directeur d’investissement en 2018. Plus récemment, en janvier 2019, Ceasar Nyagah a intégré l’équipe en tant que Directeur d’investissement. Tandis que le reste de l’équipe est basé à Dakar au Sénégal, Ceasar Nyagah est basé à Nairobi au Kenya. Il renforcera l’activité du fonds en Afrique de l’Est.

L’équipe sera également bientôt renforcée par une personne en charge du business development, afin de consolider l’exposition des startups africaines aux marchés européens et américains et permettre des contacts commerciaux et des partenariats stratégiques de long terme.

« Il s’agit d’une œuvre de pionniers en Afrique et nous sommes enthousiastes à l’idée d’accueillir des talents tels que Matthieu et Ceasar. Nous travaillerons avec ardeur avec eux pour bâtir les fondations de toute une nouvelle génération d’investisseurs basés en Afrique » commente Tidjane Dème, General Partner chez Partech. « Après avoir lancé le bureau de Dakar l’an passé, il nous paraissait essentiel d’établir une base en Afrique de l’Est avec un bureau à Nairobi ».