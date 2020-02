Parquest Capital annonce la cession de sa participation majoritaire dans le groupe 5 Santé, acteur majeur en France des Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) spécialisé dans le traitement des maladies chroniques, au groupe Korian, premier groupe européen du soin et de l’accompagnement du Grand Âge et des fragilités. L’équipe de direction cède également sa participation au capital tout en restant impliquée au sein de Korian dans la poursuite du développement des activités du groupe 5 Santé.

Le groupe 5 Santé avait été constitué mi-2015 autour de la reprise par l’équipe de management en place, avec le soutien du fonds d’investissement Parquest Capital, d’un groupe de quatre cliniques SSR spécialisées dans la réhabilitation de malades chroniques (maladies respiratoires principalement). Les 4 cliniques historiques localisées en Occitanie totalisaient 300 lits et réalisaient un chiffre d’affaires de 27 M€.

Forte de son expertise historique reconnue et des moyens humains et financiers apportés par Parquest Capital, l’équipe de management emmenée par Catherine Miffre a su sur les 5 dernières années accélérer le développement du groupe 5 Santé pour le positionner comme un acteur majeur en France des Soins de Suite et de Réadaptation spécialisé dans le traitement des maladies chroniques (pneumologie, cardiologie, neurologie, addictologie…). Sur la période, le groupe 5 Santé a en effet capitalisé sur le savoir-faire de ses équipes pour développer son activité historique mais également réaliser l’acquisition et l’intégration de deux cliniques SSR en Auvergne-Rhône-Alpes et travailler au développement de nouveaux modes d’accompagnement du malade chronique.

Le groupe 5 Santé exploite aujourd’hui six cliniques SSR spécialisées en régions Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, représentant près de 500 lits et une centaine de places en hôpital de jour et réalisant un chiffre d’affaires de 44 M€.

Catherine Miffre, Présidente du groupe 5 Santé déclare : « L’entrée de 5 Santé au sein du groupe Korian va permettre d’affirmer davantage notre expertise dans la réhabilitation des malades chroniques, d’étendre le caractère innovant du concept développé par nos chercheurs pour une déclinaison sur l’ensemble des pathologies chroniques et d’accélérer sa transposition dans une logique de parcours afin d’améliorer la qualité de vie des malades chroniques. »

Denis Le Chevallier, Directeur Associé, Parquest Capital ajoute : « Nous sommes très admiratifs du développement qu’a connu le groupe 5 Santé depuis sa constitution en mai 2015. Nous sommes convaincus que ce rapprochement avec le groupe Korian permettra à Catherine Miffre et ses équipes d’accélérer encore ce développement dans les années à venir. »