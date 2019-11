Parella, leader du conseil en immobilier d’entreprise et en optimisation des environnements de travail 100 % dédié aux utilisateurs, annonce la prise de participation majoritaire dans la société SOLVED, 1er acteur des Pays-Bas en stratégie et transaction immobilière également tourné 100% utilisateurs.

« Nous sommes heureux d’accueillir les équipes néerlandaises de Solved au sein du groupe Parella dans le cadre de notre stratégie de déploiement à l’international, dont l’objectif est d’ouvrir de nouvelles opportunités à nos clients et à nos collaborateurs » déclare Michel Jean, Directeur Général de Parella.

L’ensemble ainsi constitué compte 120 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de près de 50M d’euros.

Pourquoi cette opération ?

Depuis sa création en 2009, Parella aide des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs à déployer des stratégies immobilières performantes et des modes de travail inspirants et engageants pour leurs talents. Pour ce faire, elle appréhende les enjeux de ses clients dans leur globalité et en toute objectivité. Parella souhaite créer une véritable plateforme européenne sur la base de ces principes fondateurs, afin de mettre à disposition de ses clients internationaux un éventail et une qualité de services équivalente dans tous les pays qui la composeront.

« Cette acquisition nous permet de nous connecter à l’un des pays de référence en matière d’innovation managériale et de transformation des espaces de travail. Nous travaillons depuis des années avec les professionnels de Solved qui partagent pleinement notre ADN, nos ambitions et notre positionnement conflict-free. Solved accompagne des clients internationaux de renom et dispose d’importantes perspectives de développement sur son marché domestique. » Déclarent Michael Kaplan, Olivier Neuman et Patrick Pelloquin, Associés de Parella.

« Nous avons décidé de rejoindre un groupe dont nous partageons la communauté de valeurs et les objectifs ambitieux. Cette opération nous ouvre des perspectives d’élargissement de nos domaines d’intervention et nous offre l’opportunité d’attirer de nouveaux talents. » Déclarent Oscar Swagerman, Erik Tijsma et Olivier van Gool associés de Solved.