Ce partenariat va permettre à Parella d’accélérer sa croissance en France et à l’international et de conforter son statut d’acteur incontournable du conseil en immobilier d’entreprise 100 % dédié aux utilisateurs.

Olivier Neuman, Michael Kaplan, Bruno Amsellem et Patrick Pelloquin, associés de Parella, déclarent : « Qualium Investissement a parfaitement compris nos valeurs, notre savoir-faire, ainsi que les atouts de notre Business Model. Nous abordons cette prochaine étape de notre développement avec enthousiasme. Ce projet d’entreprise nous permettra de renforcer notre notoriété et d’associer les collaborateurs au développement de Parella. L’opération nous offre l’opportunité de constituer un véritable pôle d’attractivité de nouveaux talents et d’élargir notre champ d’action à de nouveaux domaines ».

Pourquoi Qualium Investissement s’est-il intéressé à Parella ? Jean Eichenlaub, Président de Qualium Investissement, explique : « Nous avons été séduits par les entrepreneurs visionnaires de Parella. Son modèle innovant “one stop shop” et dédié exclusivement aux utilisateurs constitue une offre unique et garantit un service transparent et à forte valeur ajoutée à ses clients ».

« Les enjeux immobiliers, deuxième poste de dépense après les salaires, sont au cœur de la stratégie des entreprises. Dans un marché en plein essor, Parella dispose de perspectives de développement très prometteuses, que la croissance externe pourrait accélérer », ajoute Guillaume Peroz, Directeur Associé de Qualium Investissement.

Parella : un chiffre d’affaires consolidé multiplié par 2 en 2 ans

Depuis sa création en 2009, Parella connaît une forte croissance pour atteindre un chiffre d’affaires de 31,5 M€ en 2017. La société accompagne une clientèle diversifiée composée de grandes entreprises privées, d’opérateurs publics, mais également d’ETI, de PME ou de start-up.

Animée par une équipe de consultants pluridisciplinaires, Parella apporte une réponse sur-mesure à la plupart des problématiques immobilières des entreprises (étude d’opportunité, évaluation, recherche/négociation/renégociation de baux, conception/aménagement de locaux, conduite du changement RH, etc.). Parella intervient sur l’ensemble du territoire national, mais également au niveau international, grâce à Exis Global, plateforme mondiale de conseils immobiliers 100 % dédiés aux utilisateurs, implantée dans une vingtaine de pays.

« Les entreprises sont de plus en plus conscientes du pouvoir de l’espace dans leur transformation. L’évolution des modèles de management et des modes de travail, le développement de la marque employeur, les nouvelles aspirations des collaborateurs, l’importance du bien-être, la cohabitation multigénérationnelle et les nouvelles technologies constituent à la fois des défis et des catalyseurs qui doivent inspirer les nouveaux modes d’aménagement et orienter la stratégie immobilière de toute organisation. Nos clients sont particulièrement sensibles à notre capacité à appréhender ces enjeux dans leur globalité et en toute objectivité » déclarent les associés.