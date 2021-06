En 2015, Paprec était la première entreprise française de taille intermédiaire (ETI) à faire appel aux marchés afin de lever une obligation verte (les « green bonds »). Ce 23 juin, le numéro trois français de la gestion des déchets a de nouveau mis en place des obligations vertes pour soutenir sa forte croissance et a levé 450 millions d’euros.

Avec les acquisitions en cours et d’autres potentielles opérations de croissance organique et externe à venir, le groupe créé en 1994 va atteindre deux milliards d’euros de chiffre d’affaires pour 14 000 salariés dès cette année. Dès le feu vert des autorités de la concurrence et de la commission des transferts et des privatisations, Paprec pourra en effet finaliser les acquisitions de CNIM Opérations & Maintenance et TIRU et se renforcer fortement dans la valorisation énergétique.

Une opération sursouscrite quatre fois

L’opération financière a rencontré un franc succès, le marché financier ayant proposé près de 2 milliards d’euros. « Cet engouement montre la pertinence de notre modèle économique et la confiance des investisseurs sur notre capacité à continuer de croître dans les années à venir », souligne Charles-Antoine Blanc, le directeur financier de Paprec.

Le succès de cette opération confirme par ailleurs pleinement la vocation de cette dette obligataire verte, basée sur le soutien à des entreprises dont l’activité contribue à la transition écologique et la préservation de l’environnement. Le cœur de l’activité du groupe, le recyclage, la valorisation énergétique ou organique des déchets, répond en effet pleinement aux besoins de l’économie circulaire et à la loi de transition énergétique.

« Je remercie nos partenaires financiers, anciens et nouveaux, et plus particulièrement les souscripteurs des green bonds de leur confiance sans faille », déclare Jean-Luc Petithuguenin, Président fondateur du groupe Paprec. « Leur soutien nous a permis de poursuivre une croissance très importante depuis les origines de l’entreprise. Une croissance qui nous permet de maîtriser l’ensemble des métiers de la valorisation des déchets, avec un très haut niveau de service et de technologie. » Le fondateur de Paprec group tient à saluer en particulier la BPI et Arkea, « qui sont des partenaires exceptionnels de fidélité, d’enthousiasme et de constance et qui ont permis le succès de l’aventure Paprec. »

50 000 clients industriels et 1250 collectivités

« Notre entreprise se trouve à la pointe des technologies du recyclage. Ses capacités d’innovation, de réactivité sont exceptionnelles. Nous avons créé l’entreprise de traitement des déchets la plus conforme à la loi de transition énergétique et aux besoins de l’économie circulaire. C’est parce que le marché en a pris conscience que cette émission de green bonds a eu un tel succès. », se réjouit Jean-Luc Petithuguenin.

Jean-Luc Petithuguenin remercie ses équipes financières pour cette levée de fonds unique en France, la quatrième pour le groupe. Plus globalement, le Président fondateur de Paprec félicite l’ensemble de ses équipes « dont l’engagement formidable est pour moi une fierté. Leur investissement dans l’entreprise est une condition déterminante de notre réussite, comme la confiance que nous font les 50 000 clients industriels et 1250 collectivités qui nous accompagnent et nous confient la mission de redonner une deuxième vie à leurs déchets. Le taux impressionnant de renouvellement des contrats démontre leur satisfaction. »